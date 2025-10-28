Más Información
Gyeongju.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que no puede optar a la reelección para un tercer mandato, pues lo prohíbe la Constitución, y dijo que "es una lástima".
"Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que, si lo lees, está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente", declaró a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Corea del Sur desde Japón.
