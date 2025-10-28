Más Información

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

Jesús Martínez rompe el silencio tras recibir orden de aprehensión: "Aquí estoy para dar la cara"

Jesús Martínez rompe el silencio tras recibir orden de aprehensión: "Aquí estoy para dar la cara"

Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp

FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Avanza recuperación de Jazlyn Azuleth, nieta de la señora Alicia Matías, afectada por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Avanza recuperación de Jazlyn Azuleth, nieta de la señora Alicia Matías, afectada por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Alcaldesa de Apatzingán contrata a grupo de narcocorridos y hasta pide canción; Ayuntamiento será sancionado

Alcaldesa de Apatzingán contrata a grupo de narcocorridos y hasta pide canción; Ayuntamiento será sancionado

Gyeongju.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que no puede optar a la reelección para un tercer mandato, pues lo prohíbe la Constitución, y dijo que "es una lástima".

"Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que, si lo lees, está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente", declaró a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Corea del Sur desde Japón.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias. Foto: Banco del Bienestar / iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave? Foto: CANVA

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave?

Día de Muertos: Día de las Ánimas Olvidadas iStock/Cavan Images

Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para el Día de las Ánimas Olvidadas y qué lleva?