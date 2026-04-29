Más Información

Baja 33% gasto militar en México con Sheinbaum

Baja 33% gasto militar en México con Sheinbaum

Sheinbaum anuncia "acuerdo histórico" con la industria siderúrgica; va por fortalecer producción nacional de acero

Sheinbaum anuncia "acuerdo histórico" con la industria siderúrgica; va por fortalecer producción nacional de acero

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Caen cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco; operativo conjunto logra detención en el Edomex

Caen cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco; operativo conjunto logra detención en el Edomex

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

Suman 11 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Ariadna Montiel, el más reciente

Suman 11 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Ariadna Montiel, el más reciente

Asunción.- Estados Unidos y otros cinco países aliados de las Américas acusaron a de "politizar el comercio marítimo" y de ejercer "presión económica selectiva", tras el aumento de los controles de buques de bandera panameña en puertos del gigante asiático.

"Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, juntos en nuestra misión compartida de asegurar nuestro hemisferio, reafirmamos que la soberanía de nuestra región no es negociable", señala un comunicado difundido por la Cancillería paraguaya.

Los países aseguraron que observan "con suma atención la presión económica selectiva ejercida por China y las acciones recientes que han afectado a buques con bandera panameña".

Lee también

Estas acciones -destacaron los firmantes- constituyen "un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio"

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de presiones externas indebidas. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos nosotros", subrayaron.

Los seis países señalaron que las medidas de China se producen después de que la Corte Suprema de Panamá anulara la concesión de gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, una decisión que coincidió con las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por la supuesta influencia china sobre la vía marítima.

Lee también

En ese sentido, los países firmantes se solidarizaron con Panamá y resaltaron que siguen "decididos a enfrentar todas las amenazas para garantizar que las Américas sigan siendo una región de libertad, seguridad y prosperidad".

El gobierno del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha reconocido un incremento en las interceptaciones de barcos de bandera panameña, calificándolo como "producto de la rutina de la industria marítima", y ha pedido respeto a la "soberanía jurídica".

El país cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con más de 8.000 buques abanderados.

Lee también

Las interceptaciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.

No obstante, el propio Mulino rebajó la tensión al respecto el 9 de abril al afirmar que es un tema "tremendamente técnico" y aseguró que ya han transmitido su "preocupación a las autoridades diplomáticas de China".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona. Foto: Especial / Apple

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué revisan en la entrevista de visa americana? Documentos y cómo demostrar arraigo

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero. Foto: IA

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero

Día del Niño. Foto: iStock

Día del Niño: ¿Por qué se celebra el 30 de abril en México? Origen e historia de esta fecha