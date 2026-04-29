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La de transporte de carga aérea, medida en toneladas transportadas por kilómetro, disminuyó 5% en marzo en comparación con marzo del año anterior, en todo el mundo, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés)

La capacidad de las medida en toneladas disponibles por kilómetro disminuyó 4.7% en comparación con marzo de 2025 y 7% para las operaciones internacionales.

De acuerdo con la IATA, las aerolíneas cargueras de fueron las más afectadas con una disminución de 54% en la demanda de transporte de carga en marzo.

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Mientras que la capacidad de las aerolíneas en esa región disminuyó 52.4% en términos anuales.

“La demanda de carga aérea disminuyó 5% en marzo en comparación con el año anterior. Esto debido principalmente a las graves interrupciones en los principales centros logísticos del Golfo Pérsico a causa de la en Medio Oriente.

“La habitual desaceleración posterior al Año Nuevo Lunar también contribuyó a este descenso. No obstante, las tendencias subyacentes de la demanda, por el momento, parecen sólidas, y las recientes revisiones de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional a las proyecciones de comercio y siguen apuntando a un crecimiento en 2026”, indicó la IATA, en un reporte.

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La IATA destacó que las redes de carga aérea están proporcionando la flexibilidad necesaria para respaldar las cadenas de suministro globales a medida que se adaptan a las presiones geopolíticas, y operativas.

“Todas las miradas están puestas en el suministro y el precio del combustible que se espera pongan a prueba la resiliencia de la industria en los próximos meses”, dijo Willie Walsh, director general de la IATA.

En marzo, el precio del combustible para aviones subió 106.6% interanual, junto con un aumento de 43.1% en los crudo.

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En Norteamérica, la demanda de transporte de carga aérea se incrementó 1.2% en marzo en comparación con marzo del año anterior.

En Asia Pacífico, la demanda creció 5.4%; y en Europa aumentó un 2.2%.

En América Latina y El Caribe, la demanda de aérea se incrementó un 1.8% en comparación con marzo de 2025.

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ss/mcc

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