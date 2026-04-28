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reaccionó a la demanda que su excuñado, , interpuso en su contra por daño moral.

El conflicto se desató en febrero de este año, cuando se filtró un audio en el que la joven aseguraba que su esposo, Julián Figueroa, habría sido víctima de abuso sexual por parte de su hermano mayor, José Manuel.

Aunque Tuñón se había mantenido en silencio, durante un reciente encuentro con los medios, reaccionó al proceso en su contra y lejos de deslindarse, se dijo dispuesta a asumir las consecuencias que esta situación traiga a su vida.

“Lo voy a tener que aguantar, porque fue un error mío. Ni modo, así son las cosas”, dio al programa del Flor Rubio.

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Tuñón también reveló que ya tuvo la oportunidad de comunicarse con Figueroa para tratar de aclarar lo sucedido, aunque no dio mayores detalles al respecto.

"Ya le dije: 'oye, no te quise perjudicar'. No me sirve de nada perjudicarlo, no me sirve de nada crear polémica. Ya estoy cansada de la polémica y creo que la gente está muy cansada, han de decir: 'qué insoportable'”, agregó.

Asimismo, la exnuera de Maribel Guardia reconoció que el escándalo fue producto de un desborde emocional, pero que su intención jamás fue los audios se hicieran públicos.

“Fue una plática privada con una persona que no tiene nada que ver con esto. Se la pasé a otra persona de confianza, pero yo entiendo que fue mi error por no haber avisado que no lo sacaran. No era lo que quería que se entendiera, porque había muchas cosas relevantes en esa conversación”, dijo.

Por su parte, el hijo de Joan Sebastian ha dejado claro que el proceso sigue en pie y que su única intención es proteger su nombre, a su familia y, sobre todo, el legado de su hermano menor.

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