A punto de cumplirse tres años de la muerte de Julián Figueroa, José Manuel Figueroa habló, por primera vez, sobre la demanda interpuso contra Imelda Garza, viuda de su hermano.

El cantante inició un proceso civil y otro penal contra su excuñada por presunto daño moral, violencia mediática y violencia familiar luego de que esta lo acusara de supuesto abuso al hijo de Maribel Guardia.

En un reciente encuentro con los medios, Figueroa explicó que el caso sigue en curso y que Imelda ya fue notificada al respecto.

“Yo creo que es más importante actuar legalmente. Ella está muy consciente, sabe que hay una denuncia en su contra y que se defienda”, dijo en declaraciones retomadas por "Venga la Alegría".

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Durante la charla, el hijo del fallecido Joan Sebastian calificó las declaraciones de Garza como “ruines y crueles”, y aseguró que este tipo de comentarios afectan no solo su carrera, también a su familia.

“Imagínate, si mi padre, después de muerto, sigue afectado por los ‘dime y diretes’; imagina lo que va a afectar en mi carrera, para mi nieto, para mi hija, para mi familia, mi futuro. Es un daño muy consciente, muy cruel, muy ruin".

Asimismo, explicó que su única intención es proteger su nombre y el de su familia, pues con sus declaraciones Imelda está dañando el legado de su hermano.

"El único derecho que no pierde un ser humano después de muerto es la dignidad”, agregó.

Al ser cuestionado sobre su sobrino, el hijo de Julián, el cantante afirmó que siempre podrá contar con él y con su ayuda.

"Le mando un beso y que sepa que pase lo que pase con su madre, que si le falta algo: un hogar, cariño, un beso, un abrazo o un consejo, con mucho gusto lo apoyo”.

Hasta el momento, Imelda no ha dado ningún tipo de declaración respecto a este proceso.

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