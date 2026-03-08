Más Información

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

fue captada en la y fue cuestionada acerca de, si ya se le había notificado acerca de las dos denuncias que , su excuñado, interpuso en su contra; la joven niega contar con conocimiento legal del asunto.

Durante la marcha de esta tarde, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la joven fue captada pues, como cada año, se une al contigente para alzar la voz pues, ella, como muchas mujeres, se ha visto vulnerada sólo por el hecho de ser mujer.

De hecho, la joven relató que no sólo ha sido víctima de la justifica que, en su momento, favoreció a su exsuegra, Maribel Guardia, cuando fue despojada de su hijo, el pequeño José Julián, sino que dijo que, en la actualidad, los medios de comunicación -que un día le dieron voz para expresarse- ahora sólo tergiversan sus palabras.

"Es un día en que todas tiene derecho de exigir que se les respete; yo estoy exigiendo, nada más, que se me respete y que mi voz sea escuchada porque, últimamente, en medios de comunicación, mi voz ya no se escucha, entonces yo ya no voy a hablar de ningún tema que tenga que ver con Maribel o Marcho Chacón, proque todo se está tergiversando", ahondó.

La joven negó, además, haber sido notificada de las demandas por daño moral -por afirmar que abusó sexualmente de su hermano Julián- y violencia familiar y mediática que su excuñado interpuso en su contra, luego de que, hace sólo unos días, acudiera a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a través de sus representanes legales para alzar las respectivas denuncias.

"No, no. Todavía no", dijo tajante.

Además, expresó que no tenía niguna opinión con respecto al caso, debido a que afirma que, nunca se trató de una declaración pública, sino que había hablado del tema por medio de una llamada privada, la que no sabía que se iba a difundir.

"Era una llamada privada, que se filtró, al final del día, fue algo que no se hizo con dolo, entonces, ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales", precisó.

