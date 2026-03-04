Más Información

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Luego de demandar a su , , por daño moral, ahora, la demandará por violencia familiar y violencia mediática. El cantante argumenta que, las declaraciones que la joven ha hecho, pueden afectar emocionalmente a su sobrino, el pequeño .

"Venga la alegría" dio a conocer que, durante el día de ayer, martes 3 de marzo, el cantante presentó, a través de sus representantes legales, una denuncia formal en la Fiscaía General de Justicia de la CDMX, en contra de Imelda.

En el documento, al que tuvo acceso el matutino, indica que Figueroa busca demandar a la joven por los delitos de violencia familiar y violencia mediática.

Lee también:

José Manuel argumenta que, el objetivo de la denuncia, es salvaguardar la integridad física, emocional y jurídica de su sobrino, el cual, considera que podría atravesar secuelas emocionales, debido a la forma en que se ha expuesto parte de su vida privada.

De acuerdo con la información presentada en el programa, esta denuncia ya habría sido aceptada por la Fiscalía; el siguiente paso sería que las autoridades, en este caso, el Ministerio Público, se encargue de abrir una carpeta de investigación para que el proceso penal tenga un sustento.

En febrero, además, el hijo de Joan Sebastian ya había presentado una demanda civil, por daño moral, en contra de Imelda, esto debido a que, a través de redes sociales, Tuñón indicó que José Manuel había abusado sexualmente de su esposo, Julián Figueroa, afirmación que el cantante niega categóri

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses? (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses?

Cazzu vs Ángela Aguilar: el gesto en concierto que desató polémica y encendió las redes. Foto: Tomada de TikTok

Explota la rivalidad: Cazzu hace gesto en pleno show y fans señalan que imitó a Ángela Aguilar

Tras escándalo, violinista de Nodal revela si tiene pareja y dice: “Me emociona formar mi familia”. Foto: Instagram

¿Indirecta para Christian Nodal? Esmeralda Camacho dice que le “emociona formar su familia” tras polémica

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la novia de Charles Leclerc. Foto: Instagram/AP

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la esposa de Charles Leclerc

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney impacta con lencería de hilo y desata reacciones en Instagram

[Publicidad]