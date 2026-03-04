Luego de demandar a su excuñada, Imelda Tunón, por daño moral, ahora, José Manuel Figueroa la demandará por violencia familiar y violencia mediática. El cantante argumenta que, las declaraciones que la joven ha hecho, pueden afectar emocionalmente a su sobrino, el pequeño José Julián.

"Venga la alegría" dio a conocer que, durante el día de ayer, martes 3 de marzo, el cantante presentó, a través de sus representantes legales, una denuncia formal en la Fiscaía General de Justicia de la CDMX, en contra de Imelda.

En el documento, al que tuvo acceso el matutino, indica que Figueroa busca demandar a la joven por los delitos de violencia familiar y violencia mediática.

Lee también: José Manuel Figueroa confirma acciones legales contra Imelda Tuñón: "no hay justificación para lo que se ha hecho"

José Manuel argumenta que, el objetivo de la denuncia, es salvaguardar la integridad física, emocional y jurídica de su sobrino, el cual, considera que podría atravesar secuelas emocionales, debido a la forma en que se ha expuesto parte de su vida privada.

De acuerdo con la información presentada en el programa, esta denuncia ya habría sido aceptada por la Fiscalía; el siguiente paso sería que las autoridades, en este caso, el Ministerio Público, se encargue de abrir una carpeta de investigación para que el proceso penal tenga un sustento.

En febrero, además, el hijo de Joan Sebastian ya había presentado una demanda civil, por daño moral, en contra de Imelda, esto debido a que, a través de redes sociales, Tuñón indicó que José Manuel había abusado sexualmente de su esposo, Julián Figueroa, afirmación que el cantante niega categóri

