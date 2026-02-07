El nombre de José Manuel Figueroa está dando de qué hablar por una declaración delicada que hizo Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia, con quien mantiene una "guerra de declaraciones" desde hace varios días, a un año de que Maribel procediera legalmente en su contra y para proteger a su nieto José Julián.

Imelda reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante, que supuestamente Julián habría sufrido abuso sexual por parte de su hermano, el cantante José Manuel Figueroa, y que según Maribel Guardia estaba enterada de este hecho.

Aunque Imelda pidió que el audio de su entrevista fuera bajado, y después dijo que se trataba de Inteligencia Artificial, José Manuel planea actuar legalmente en su contra, así lo dijo a la periodista Ana María Alvarado.

Lee también: Maribel Guardia explica en qué consistió el implante de naltrexona que le colocaron a su hijo Julián: "no tuvo nada que ver con su muerte"

Julián y José Manuel Figueroa en la presentación de la bioserie de Joan Sebastian en 2016. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

José Manuel lamentó dicha declaración de Imelda y deseaba que fuera Maribel Guardia quien diera la primera declaración al respecto, la actriz y cantante lo hizo a través de un extenso comunicado en el que negó dicha acusación y la calificó de irresponsable.

Lee también: Maribel Guardia llama a frenar calumnias y pide respeto por la memoria de su hijo Julián Figueroa

"Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba".

Desde hace un año, Imelda ha revelado supuestas situaciones familiares en las que el fallecido Julián Figueroa estuvo en riesgo, supuestamente "abandonado" por su madre cuando era niño, y culpó a Marco Chacón, esposo de Maribel, de no haber dejado a Julián en rehabilitación después de que le fue colocado, y que ello habría causado el infarto que sufrió en abril de 2023 y que lo provocó la muerte.

rad