Analizan similitudes entre el Juego de Pelota y la Danza de los Voladores

El GuggenSITO, un museo inflable para ser intervenido

ART BASEL QATAR, nuevo puente cultural de Medio Oriente con el mundo

UNAM y yo: Un breve recorrido

Fallece Marcela Romero, pionera de la narración oral y formadora de generaciones

Vibra la escena cultural en la semana del arte

El nombre de está dando de qué hablar por una declaración delicada que hizo , la viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia, con quien mantiene una "guerra de declaraciones" desde hace varios días, a un año de que Maribel procediera legalmente en su contra y para proteger a su nieto José Julián.

Imelda reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante, que supuestamente Julián habría sufrido abuso sexual por parte de su hermano, el cantante José Manuel Figueroa, y que según Maribel Guardia estaba enterada de este hecho.

Aunque Imelda pidió que el audio de su entrevista fuera bajado, y después dijo que se trataba de Inteligencia Artificial, José Manuel planea actuar legalmente en su contra, así lo dijo a la periodista Ana María Alvarado.

Julián y José Manuel Figueroa en la presentación de la bioserie de Joan Sebastian en 2016. Foto: EL UNIVERSAL, archivo
José Manuel lamentó dicha declaración de Imelda y deseaba que fuera Maribel Guardia quien diera la primera declaración al respecto, la actriz y cantante lo hizo a través de un extenso comunicado en el que negó dicha acusación y la calificó de irresponsable.

"Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba".

Desde hace un año, Imelda ha revelado supuestas situaciones familiares en las que el fallecido Julián Figueroa estuvo en riesgo, supuestamente "abandonado" por su madre cuando era niño, y culpó a Marco Chacón, esposo de Maribel, de no haber dejado a Julián en rehabilitación después de que le fue colocado, y que y que lo provocó la muerte.

rad

