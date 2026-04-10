La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva advirtió que el conflicto en Medio Oriente va a frenar el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, por lo que pidió a los países evitar acciones que intensifiquen sus efectos.

“Deben tener cuidado de no empeorar las cosas. Por eso, hago un llamado a todos los países para que rechacen las medidas unilaterales, controles de exportación, controles de precios que pueden desestabilizar aún más la situación mundial: no echen leña al fuego”, expresó.

“De no haber sido por este shock, habríamos mejorado el crecimiento mundial”, señaló Georgieva en declaraciones previas a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se llevarán a cabo la próxima semana: “Pero ahora, incluso nuestro escenario más esperanzador implica una rebaja del crecimiento”. Advirtió que, pese a la pausa de la guerra, el problema podría agravarse con el tiempo, debido a los altos precios de los fertilizantes y del crudo, que siguen siendo elevados.

Por esa razón, hizo un exhorto a usar los recursos fiscales con responsabilidad para evitar dar estímulos financiados con déficits.

Incluso instó a subir tasas de interés si existe la amenaza de una costosa espiral inflacionaria.

“Hay fuerzas que los países no pueden controlar, pero sí tienen autoridad sobre sus propias políticas e instituciones”, señaló.

Agregó que las políticas fiscales y monetarias no deben ir en direcciones opuestas. De ahí que, dijo, añadir estímulos financiados con déficit a esta situación en este momento aumentaría la presión sobre la política monetaria y amplificaría dichos cambios.

Eso sería como “conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno: nada recomendable”, ilustró.

Puntualizó que la deuda pública en el mundo es generalmente mucho más alta que hace 20 años, incluso en la mayoría de los países del G20, lo que refleja la negligencia generalizada en la consolidación fiscal durante los periodos en que las condiciones lo permitieron.

“Todos los países deben utilizar sus limitados recursos fiscales de forma responsable, y la mayoría debe actuar con decisión para reconstruir el espacio tras esta crisis”, insistió.

Más adelante, la directora del organismo mostró su preocupación por el riesgo de que la inseguridad energética frene el crecimiento de la inteligencia artificial.

En enero, el FMI, integrado por 191 países, había elevado la perspectiva de crecimiento global a 3.3% y el próximo martes dará sus nuevas previsiones, tras la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Estados Unidos e Irán anunciaron el martes que habían alcanzado un alto el fuego, después de que el presidente Donald Trump advirtiera que, de lo contrario, “toda una civilización morirá esta noche”.

Aun así, Georgieva sostuvo el jueves que “el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”.

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