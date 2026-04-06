Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) informó que transportistas y campesinos anunciaron un paro indefinido que provocará afectaciones en las carreteras del país.

En entrevista con Manuel Feregrino para el programa Por la Mañana, indicó que, en colaboración con el Frente Nacional para el Rescate del Campo, se confirmó que en 20 estados se llevará a cabo este paro de labores.

En la zona centro comenzará a las 09:00 horas, mientras que en los estados del norte iniciará a las 10:00 horas; en el Valle de México mencionó que aún no se estipula la fecha y el horario, debido a que buscan no afectar el regreso de vacacionistas.

Respecto al comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, el cual argumenta que se ha dado seguimiento a las peticiones del sector, que hay diálogo y respuestas, Jeannet Chumacero indicó que que el sector también emitió un escrito rechazando la respuesta de la Secretaría de Gobierno.

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"Los asesinatos, los asaltos, las desapariciones de nuestros compañeros transportistas se siguen dando en la carretera; si bien es cierto que hay una mesa de trabajo desde el día 27 de noviembre del año pasado, la realidad es que no ha existido una respuesta real a nuestras demandas [...] nosotros ya requerimos soluciones", señaló.

Jeannette Chumacero mencionó que el 80% de los robos a transportistas en carreteras son con violencia que deriva incluso en desapariciones o asesinatos de los trabajadores. También destacó la falta de apoyos a las familias de las transportistas que han muerto por la violencia a la que se enfrentan en las carreteras.

"Ese comunicado lo que está haciendo es minimizar totalmente la situación y la problemática del transporte de carga pesada", comentó.

Sobre las estadística de delitos y víctimas, Chumacero dijo que en el país no se tiene un registro porque no se cuenta con fiscalías especializadas y estos casos son tratados en las logísticas generales del gobierno, por lo que la manera en que llevan una especie de registro es por la información mediática y cuando las empresas o familiares de trabajadores piden ayuda para el seguimiento de un caso.

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"Lo que sí te puedo decir es que los robos a transportes de carga pesada están entre 30 y 40 robos diarios, eso no se ha ido disminuyendo, al contrario, creemos que la inseguridad sigue aumentando en carreteras", comentó al destacar los tramos más peligroso en carreteras del país.

Argumentó que en lo que va del año se han registrado la desaparición de 10 operadores, aproximadamente; en el mes de enero fueron localizados 2 trabajadores muertos, uno tras su desaparición otro cuando fue víctima de un asalto.

Sin precisar el número, comentó que de los otros ocho trabajadores reportados como desaparecidos, algunos continúan en el mismo estatus y otros ya fueron localizados con vida; sin embargo, se rehúsan a presentar una denuncia por miedo a represalias y por traumas que les dejó la situación.

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