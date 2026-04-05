Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró que no existe razón alguna para que transportistas y agricultores realicen un paro nacional indefinido en al menos 20 estados este lunes 6 de abril, los gremios respondieron que el gobierno minimiza las problemáticas.

Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), reiteró que la movilización “se mantiene firme” para mañana y acusó que las mesas de negociación que han mantenido con el gobierno federal desde el año pasado han sido “simulación” sin resultados reales.

“Negar la existencia de motivos es una clara muestra de desconexión, de insensibilidad y falta de conocimiento de la realidad que pide el sector del transporte. ¿Que no existen razones? Entonces cómo nos explican los asesinatos, los asaltos, las desapariciones de transportistas en carreteras, todos los días, las unidades robadas y pérdidas millonarias (...).

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“Este comunicado por parte de Gobernación no solamente minimiza la problemática, la está negando y con ello ofende a miles de transportistas que han sido víctimas de la violencia y el abandono institucional”, dijo Chumacero también a nombre del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Agregó que el gobierno pretende descalificar “una movilización legítima” en lugar de asumir su responsabilidad: “Tienen que asumir su responsabilidad. Nos manifestamos porque estamos cansados de promesas incumplidas, de discursos vacíos, de estrategias fallidas que no garantizan lo más básico, que es la vida y la seguridad de quienes estamos transitando en las carreteras”.

La ANTAC y el FNRCM responsabilizaron al gobierno de México “de cualquier consecuencia” derivada de la negativa a atender de fondo sus peticiones.

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¿Qué dijo Segob?

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que el Gobierno de México "siempre ha estado abierto al diálogo" por lo que aseguró que no existen razones para realizar un paro nacional indefinido.

La dependencia agregó que estará "informando y atendiendo" cualquier manifestación que se presente. Asimismo, destacó que las mesas de diálogo se mantienen entre ambos sectores.

"La propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos", incluyó el comunicado.

Sobre la misma línea, resaltó que desde noviembre de 2025 hasta la fecha se destinaron más de 3 millones de pesos a la compensación de precios de los granos a más de 40 mil 910 productores.

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cdm