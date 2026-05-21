La Secretaría de las Mujeres expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que Juan Antonio “N”, señalado como agresor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, pueda obtener su libertad.

A través de sus redes sociales, la dependencia hizo un “respetuoso, pero enérgico llamado” a las y los magistrados encargados de resolver la situación jurídica del imputado, a fin de que actúen con apego a los principios constitucionales de igualdad sustantiva y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La secretaría señaló que ha acompañado el caso desde sus inicios y conoce las dificultades que ha enfrentado la víctima para acceder a la justicia, por lo que sostuvo que se trata de una exigencia legítima para evitar que las agresiones contra las mujeres queden impunes.

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Asimismo, manifestó su confianza en que las autoridades judiciales actuarán conforme a los derechos humanos y a los estándares de protección para las mujeres, evitando resoluciones que puedan traducirse en impunidad.

Finalmente, reiteró su solidaridad con María Elena Ríos y con todas las sobrevivientes de violencia, y subrayó que el acceso a la justicia integral es indispensable para garantizar que las mujeres vivan con dignidad, seguridad y libertad.

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