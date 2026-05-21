Nación | 21-05-26 | 19:11 | Actualizada | 21-05-26 | 19:11 |

La expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que Juan Antonio “N”, señalado como agresor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña , pueda obtener su libertad.

A través de sus redes sociales, la dependencia hizo un “respetuoso, pero enérgico llamado” a las y los magistrados encargados de resolver la situación jurídica del imputado, a fin de que actúen con apego a los principios constitucionales de igualdad sustantiva y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La secretaría señaló que ha acompañado el caso desde sus inicios y conoce las dificultades que ha enfrentado la víctima para acceder a la justicia, por lo que sostuvo que se trata de una exigencia legítima para evitar que las queden impunes.

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Asimismo, manifestó su confianza en que las autoridades judiciales actuarán conforme a los derechos humanos y a los estándares de protección para las mujeres, evitando resoluciones que puedan traducirse en impunidad.

Finalmente, reiteró su solidaridad con María Elena Ríos y con todas las sobrevivientes de violencia, y subrayó que el acceso a la justicia integral es indispensable para garantizar que las mujeres vivan con dignidad, seguridad y libertad.

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aov/bmc

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