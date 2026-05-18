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A un mes de la salida de de la Secretaría de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ya tiene el relevo y la nombrará esta semana.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la demora se dio, “porque estaba revisando los perfiles de las compañeras, pero ha seguido trabajando la Secretaría con sus tareas”.

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“Ahí está Elvira Concheiro, Ingrid Gómez, que las dos son muy buenas y un equipo que está trabajando en los Centros Libres, las Tejedoras de la Patria y el programa que seguimos con la ”, agregó.

El pasado 16 de abril, Hernández Mora dejó la dirección de la Secretaría de las Mujeres para desempeñarse como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y desde entonces la dependencia ha permanecido sin titular.

em/apr

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