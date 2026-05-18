La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, presentó la propuesta de reforma que plantea cambiar la elección judicial a 2028, reducir el número de candidatos, modificar las boletas, establecer la capacitación obligatoria de jueces y magistrados, entre otras modificaciones.

Y plantea que “la elección del 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato, de solicitarse conforme al artículo 35 constitucional”.

La funcionaria detalló que se enviará hoy al Congreso, para que la Comisión Permanente la reciba el próximo miércoles, y que posiblemente será turnada a la Cámara de Diputados, que deberá discutirla en un periodo extraordinario.

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“De ser aprobada la reforma, al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local, las elecciones judiciales posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios, 2030, 2033, 2036 para renovar las vacantes que se vayan generando”, dijo en conferencia de prensa.

La propuesta presidencial también propone crear una comisión coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los tres comités de evaluación de los poderes.

“Actualmente la reforma establecía que cada uno de los poderes tenía un comité de evaluación… lo que estamos proponiendo es que estos tres comités, cada uno elija a un coordinador y que esos tres coordinadores puedan establecer una comisión coordinadora, de manera tal que pueda verificar cumplimiento de requisitos formales”, dijo.

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La primera elección judicial costó 7 mmdp en 2025. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Reducir número de candidatos

La iniciativa plantea reducir el número de candidatos por para facilitar la elección, y sólo se seleccionarán a cuatro personas, las mejor evaluadas por comité, y después de una insaculación pública, resultarán dos candidatos por cargo y especialidad, observando siempre la paridad de género.

Así, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasaría de 81 a 54 candidatos; en el Tribunal de Disciplina, de 45 a 30, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de 63 a 42.

También propone modificar la boleta electoral para que cada elector vote por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades. Para ello, el INE deberá dividir el territorio en los distritos judiciales que sea necesarios.

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“En el caso de la Ciudad de México deben elegirse 36 magistrados administrativos, esto implicaría que la Ciudad de México, que es la primera circunscripción, dividiría esta circunscripción en 36 distritos. La ciudadanía va a obtener tres boletas para la siguiente elección, para magistrados, jueces y los cuatro magistrados electorales, y tiene que elegir de la columna de administrativo”, explicó Alcalde.

La iniciativa establece que el Tribunal de Disciplina, en coordinación con la escuela judicial, deberá impartir capacitación permanente y obligatoria a todos los jueces y magistrados.

“La ley detallará los criterios, metodologías, plazos y demás reglas aplicables a estas evaluaciones para garantizar procesos transparentes”, refirió.

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Se adelanta tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, de septiembre a abril del año anterior a la elección, para que los comités tengan tiempo suficiente de evaluar candidaturas.

En 2028 se van a renovar cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito en los poderes judiciales locales, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 estados.

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