La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la gobernadora Maru Campos de realizar acciones para impedir la marcha que realizó Morena en Chihuahua, para protestar por la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en dicha entidad, sin dar aviso al Gobierno de México.

Sin mencionar el nombre de la mandataria estatal, la presidenta de México hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión, a referirse a la marcha organizada por su partido.

“Es muy importante que haya en todos lados, no sé por qué pusieron carteles en Chihuahua para evitar una manifestación, es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, a todos y a todas”, dijo en conferencia de prensa.

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Para contrastar, Sheinbaum Pardo aseguró que en su administración se respeta el derecho a la libre expresión, y se permiten las manifestaciones, sin importar quién las realice.

“Es parte del momento político, pero también es importante que la gente haga su evaluación cuando hablamos de libertad, nosotros no detenemos a nadie, que sea un dirigente social que se manifiesta, hay total libertad de manifestación, de reunión, de expresión, total y absoluta”, señaló.

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