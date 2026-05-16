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El Grupo Parlamentario de en el Senado de la República responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, , y a funcionarios estatales de cualquier situación que pudiera poner en peligro a legisladores morenistas, quienes protestarán este sábado en contra del gobierno de la mandataria local del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de un mensaje publicado en redes sociales, los senadores morenistas se pronunciaron ante la presencia de presuntas personas infiltradas que busquen causar conflictos durante una protesta convocada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena.

“Desde el Grupo Parlamentario de Morena, responsabilizamos a la gobernadora María Eugenia Campos, así como a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de las y los senadores de Morena, y de la ciudadanía en general, que asistan a la Marcha en Defensa de la Soberanía Nacional en Chihuahua”, dijeron.

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Además, pidió ejercer el libre derecho a la manifestación: “Exigimos garantías para el ejercicio libre y pacífico de los derechos políticos y de manifestación”, concluyeron.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el secretario de organización de dicho partido político, Andrés Manuel López Beltrán, llegaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, donde los esperaban manifestantes contra Movimiento de Regeneración Nacional y medios de comunicación, a los cuales no dieron declaraciones.

De igual forma, hay bloqueos de diferentes calles con vehículos y excavaciones. "Pero ningún obstáculo detendrá la voz del pueblo organizado", declaró Montiel a través de X.

Al momento, ni la mandataria estatal ni el gobierno chihuahuense han dicho algo al respecto.

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dft/ml

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