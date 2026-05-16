Chihuahua.- Al grito de “Viva Chihuahua, Viva Morena”, “Fuera Maru”, comenzó la tarde de este sábado la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por MORENA en la glorieta a Pancho Villa.

La marcha está encabezada por Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, así como por personalidades del estado como Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, entre otros.

Al inicio del contingente se observaba a grupos de pueblos originarios de diversos municipios de Chihuahua.

Al inicio del contingente se observaba a grupos de pueblos originarios. | Foto: Paola Gamboa.

Lee también Gobernadora de Guanajuato respalda a Maru Campos ante solicitud de desafuero de Morena; expresó un abrazo para su igual panista

En la marcha participan miles de militantes del partido, tanto de la capital del estado como de otras partes de la entidad.

La concentración inició en la Glorieta Pancho Villa, hacia el centro de la ciudad de Chihuahua.

📢 Así se ve la marcha por la soberanía convocada por Morena contra la gobernadora Maru Campos



📹 Paola Gamboa pic.twitter.com/ILXUtzRDpX — El Universal (@El_Universal_Mx) May 16, 2026

"No somos cómplices de nadie", asegura dirigente de Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel comentó frente a las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua, que en su partido no son cómplices de nadie, por lo cual será juzgado, quien tenga que ser juzgado, entre ellos la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Lee también Godoy comparece en Fiscalía de Michoacán; asegura que detenidos por asesinato de Carlos Manzo pertenecen al Movimiento del Sombrero y al CJNG

Desde las puertas del palacio de Gobierno de Chihuahua, Ariadna Montiel aseguro que Morena esta de lado de la justifica y de la ley. Foto: Paola Gamboa l EL UNIVERSAL.

No somos cómplices de nadie, estamos de lado de la justifica y de la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua”, dijo Montiel al concluir la marcha.

Afirmó que se trata de una manifestación pacífica para defender la soberanía nacional, la justicia y La Paz para nuestra tierra.

“Vamos a seguir combatiendo la corrupción y los privilegios que tanto daño le han hecho a nuestro país”, agregó

🗣️ "Si la gobernadora de Chihuahua no puede dar cuentas, las dará ante la ley", comenta Ariadna Montiel durante marcha por la soberanía en Chihuahua, convocada por Morena



📹 Paola Gamboa pic.twitter.com/jzrrxgxu88 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 17, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr