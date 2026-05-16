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Chihuahua.- Al grito de “Viva , Viva Morena”, “Fuera Maru”, comenzó la tarde de este sábado la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por en la glorieta a Pancho Villa.

La marcha está encabezada por y , así como por personalidades del estado como Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, entre otros.

Al inicio del contingente se observaba a grupos de pueblos originarios de diversos municipios de Chihuahua.

Al inicio del contingente se observaba a grupos de pueblos originarios. | Foto: Paola Gamboa.
Al inicio del contingente se observaba a grupos de pueblos originarios. | Foto: Paola Gamboa.

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En la marcha participan miles de militantes del partido, tanto de la capital del estado como de otras partes de la entidad.

La concentración inició en la Glorieta Pancho Villa, hacia el centro de la ciudad de Chihuahua.

"No somos cómplices de nadie", asegura dirigente de Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel comentó frente a las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua, que en su partido no son cómplices de nadie, por lo cual será juzgado, quien tenga que ser juzgado, entre ellos la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

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Desde las puertas del palacio de Gobierno de Chihuahua, Ariadna Montiel aseguro que Morena esta de lado de la justifica y de la ley. Foto: Paola Gamboa l EL UNIVERSAL.
Desde las puertas del palacio de Gobierno de Chihuahua, Ariadna Montiel aseguro que Morena esta de lado de la justifica y de la ley. Foto: Paola Gamboa l EL UNIVERSAL.

No somos cómplices de nadie, estamos de lado de la justifica y de la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua”, dijo Montiel al concluir la marcha.

Afirmó que se trata de una manifestación pacífica para defender la soberanía nacional, la justicia y La Paz para nuestra tierra.

“Vamos a seguir combatiendo la corrupción y los privilegios que tanto daño le han hecho a nuestro país”, agregó

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JACL/cr

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