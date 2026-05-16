PAN rechaza marcha convocada por Morena en Chihuahua; "el estado no se entregará a un 'narco gobierno'", sentencia

La dirigencia nacional del PAN rechazó la marcha de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y afirmó que la entidad no se entregará a un "narco gobierno".

Reiteró que, ante quienes apuestan por el conflicto, la desinformación y la división en Chihuahua, "seguiremos defendiendo la ley, las instituciones y la tranquilidad de las familias chihuahuenses":

“No permitiremos que el narcotráfico avance ni que Chihuahua quede a merced de gobiernos que pactan con el crimen organizado y entregan sus estados a la violencia, como hoy sucede en entidades gobernadas por Morena”.

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El líder nacional panista, Jorge Romero Herrera, dijo que la verdadera soberanía se defiende con resultados, no con discursos ni pactos políticos. "Chihuahua y México merecen seriedad, responsabilidad y gobiernos que den resultados".

"Acción Nacional rechaza categóricamente la mentira y el cinismo de Morena, que mientras habla de soberanía, protege a gobernadores y funcionarios señalados y perseguidos por la justicia internacional, como ocurre actualmente en Sinaloa", declaró.

El PAN respalda a la mandataria estatal, quien ha actuado conforme a derecho y ha demostrado carácter para enfrentar los retos del estado sin esconderse ni evadir responsabilidades, siempre privilegiando los resultados para las familias.

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“Hoy cerramos filas en torno a Maru Campos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un Chihuahua con instituciones fuertes, seguridad y respeto al Estado de derecho. Porque Chihuahua se defiende”.

Después del comienzo de la marcha en Chihuahua, el vocero de Partido Acción Nacional, Max Cortázar, compartió un video donde se observa a algunos asistentes a la marcha por la paz, la seguridad y la soberanía nacional, convocada por Morena.

"Así las 200 mil personas que dijo Arturo Ávila que iba (a) haber en la marcha de Chihuahua. No llegan ni a 500. Fuera Narcomorena!!!", escribió en la descripción.

Así las 200 mil personas que dijo @arturoavila_mx que iba haber en la marcha en Chihuahua. No llegan ni a 500. Fuera Narcomorena!!! pic.twitter.com/ATKkXWFDhr — Max Cortázar (@maxcortazarl) May 16, 2026

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