Con la participación de representantes sindicales, legisladores, organizaciones sociales, cámaras empresariales, académicos, juventudes y liderazgos territoriales de las 16 alcaldías de la capital del país, se celebró la Convención de la Ciudad de México, un espacio de diálogo y articulación política impulsado por el diputado federal y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, con el fin de fortalecer una agenda social y territorial para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Entre las y los asistentes destacaron las diputadas y diputados federales Meggie Salgado, Gilberto Daniel Castillo y María Teresa Ealy Díaz, quien se ha consolidado como una de las figuras con mayor presencia territorial en la alcaldía Miguel Hidalgo gracias a su trabajo permanente con los sectores populares y su liderazgo político, perfilándose como un as bajo la manga con la finalidad fortalecer el proyecto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Durante su intervención, Ramírez Cuéllar señaló que el objetivo del movimiento es profundizar las reformas sociales, institucionales y políticas impulsadas desde 2018.

La diputada federal María Teresa Ealy Díaz en la Convención de la Ciudad de México 2026. Foto: Especial

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“La idea es construir el segundo piso de la transformación, avanzar hacia cambios más profundos y fortalecer las políticas públicas y reformas necesarias para el país”, comentó ante representantes sociales, sindicales y territoriales reunidos en esta Convención.

Destacó que uno de los principios centrales del movimiento debe ser el combate frontal a la corrupción y la impunidad, al recordar que la ciudadanía rechazó a los viejos regímenes por los abusos y el uso indebido de recursos públicos.

“No podemos tolerar ni la corrupción ni la impunidad. Ese es el principio básico con el que queremos avanzar”, afirmó.

Por su parte, Ian Cárdenas, coordinador nacional del movimiento, presentó el plan de trabajo de Construyendo el Segundo Piso, que contempla asambleas territoriales en distintos distritos electorales de la Ciudad de México y convenciones temáticas enfocadas en desarrollo hídrico, vivienda digna, participación ciudadana, movilidad sostenible, inversión y empleo.

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