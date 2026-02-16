El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que la pasada reforma judicial “representó un cambio de paradigma para la impartición de la justicia en México”, pero reconoció la existencia de errores, por lo que advirtió la necesidad de posponer la elección judicial a fin de hacer adecuaciones a dicho marco jurídico.

“Es un gran logro democrático el hecho de que ahora podamos elegir a las personas juzgadoras. Debemos mantener el voto universal, libre y secreto. Pero al mismo tiempo se requiere asegurar que las candidaturas cumplan con los parámetros de idoneidad necesarios para llevar a cabo con esta importante labor. Se debe garantizar que se cuenta con experiencia y conocimientos necesarios en sus materias, Además, es indispensable asegurar la independencia judicial, tanto de corrientes políticas como de intereses económicos”.

Por lo anterior, el legislador propuso realizar la siguiente elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028, así como desaparecer los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión y reducir el número de candidaturas para cada puesto, entre otras cosas.

Ramírez Cuéllar acudió a una gira de trabajo por los municipios de Amecameca, Ixtapaluca y Chimalhuacán, en el Estado de México, donde afirmó que la unidad política y social “es indispensable para garantizar la justicia social en el Estado de México”.

El diputado federal sostuvo encuentros con autoridades locales y ciudadanos, donde subrayó que la unidad no puede quedarse en el discurso, sino construirse con acciones que atiendan directamente las necesidades de la gente.

Propone desarrollo sostenible en municipios

En Amecameca, Ramírez Cuéllar resaltó la importancia de impulsar el desarrollo sostenible, infraestructura y servicios públicos. En el encuentro participaron la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, así como los diputados José Miguel Gutiérrez Morales y Valentín Martínez Castillo. Vecinas y vecinos expresaron su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora Delfina Gómez.

Posteriormente, en Ixtapaluca, se manifestó el respaldo ciudadano al Plan Integral Oriente, proyecto estratégico enfocado en infraestructura, educación y programas sociales. Al encuentro asistieron los diputados Armando Corona Arvizu y Xóchitl Zagal Ramírez, así como Argenis Roberto Alvizuri González, secretario del Ayuntamiento.

La gira concluyó en Chimalhuacán, donde Ramírez Cuéllar participó en un encuentro con la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez y el consejero nacional Miguel Benito, en el que se destacó la necesidad de consolidar la Unidad Mexiquense para garantizar que las acciones de gobierno tengan impacto directo en las familias.

En el marco de estas actividades, el coordinador estatal de Construyendo en el Estado de México, Samuel Delgado, señaló que la participación ciudadana será eje central de la Convención Mexiquense, espacio en el que se articularán agendas locales y regionales para fortalecer la unidad y el bienestar social.

