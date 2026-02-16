Este lunes 16 de febrero comienza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se instalarán más de 2 mil 500 módulos de registro que estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad) CURP (Impresión reciente)

(Impresión reciente) Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

Lee también Guerra interna en Morena tiene abiertos 10 frentes

¿Quienes se registran hoy ala Pensión del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que este primer día de registro deberán asistir las personas cuya inicial del primer apellido sea A, B y C.

Igualmente, los últimos dos días de la convocatoria se abrirá la oportunidad de registro para todas las letras resagadas.

La dependencia recordó que, en caso de no poder asistir a un módulo, por cualquier motivo, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr