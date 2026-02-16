Más Información

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

FIFA protege sus marcas ante Mundial de futbol

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Este lunes 16 de febrero comienza el registro a la de las Personas Adultas Mayores y para las mexicanas de 60 a 64 años.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se instalarán más de 2 mil 500 módulos de registro que estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (Impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (Legible)
  • Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿Quienes se registran hoy ala Pensión del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que este primer día de registro deberán asistir las personas cuya inicial del primer apellido sea A, B y C.

Igualmente, los últimos dos días de la convocatoria se abrirá la oportunidad de para todas las letras resagadas.

La dependencia recordó que, en caso de no poder asistir a un módulo, por cualquier motivo, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

