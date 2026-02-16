El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó a la FIFA 344 registros de marca, así como otros cuatro al gobierno, ligados al Mundial de Futbol 2026, con lo que se evitará que cualquier comercio utilice frases, imágenes, mascotas y palabras alusivas al torneo si no cuenta con la autorización de los organizadores.

Así, no podrán usarse comercialmente frases como ‘Copa Mundial de la FIFA 2026’, ‘FIFA’, la imagen del balón del mundial, las mascotas de la justa deportiva o la imagen del trofeo del torneo en ninguna publicidad de restaurantes, bares, tiendas de deportes, autoservicios, centros deportivos o comerciales o, en general, en cualquier negocio, ni hacer alusión a las marcas o íconos, ya que podrá ser sancionado y hasta clausurado, dijeron especialistas en propiedad intelectual consultados por EL UNIVERSAL.

En el caso de las marcas protegidas por el gobierno, tampoco podrán usarse sin autorización frases como ‘México 2026’, así como ‘México 2026, un país una pasión’, con su respectivo diseño.

Resguardo de la innovación

A 116 días del silbatazo inicial, el gobierno mexicano y la FIFA obtuvieron, hasta ahora, 348 registros de marca, explicó en entrevista el director del IMPI, Santiago Nieto.

Con ello se blinda la propiedad intelectual de la FIFA y del país, de manera que tanto la organización deportiva como el gobierno podrían presentar denuncias por uso de marcas ante el IMPI “y puede haber aseguramiento de bienes y clausura de un local”, agregó.

Nieto relató que hubo “un [caso en el Mundial] de Qatar 2022 donde una agenda de viajes utilizó ‘Qatar 2022’ y las siglas de la FIFA para promocionar sus viajes”, sin tener derecho.

Más controles

Contrario a lo que ocurría en los mundiales de 1970 y 1986, en México se ha endurecido la legislación, e incluso está en proceso un proyecto de reforma para castigar a quienes incluso utilicen publicidad disfrazada alusiva al torneo de futbol, algo que se conoce como ambush marketing o publicidad encubierta, dijo a EL UNIVERSAL la directora de ClarkeModet México, grupo especializado en propiedad industrial e intelectual, Lorena Rodríguez.

Expuso que el gran riesgo de esa nueva legislación, que se espera sea aprobada este mes, es que habrá una línea delgada entre cometer una infracción por el uso de publicidad alusiva al mundial y usar palabras como “partido de futbol” o “mundial”, entre otras.

Eso significa que cuando alguien “se quiere ligar a un evento de mucha visibilidad, sin ser patrocinador oficial, no podrá utilizar la marca”, detalló Rodríguez.

Los negocios no podrán usar el nombre del evento deportivo ya que se les pedirá que retiren la campaña o publicidad alusiva, y pueden ser sancionados e incluso corren el riesgo de una clausura.

El artículo 388 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que la sanción que podrá aplicarse será de hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada conducta infractora, equivalente a más de 29 millones de pesos.

“A este monto deberán sumarse las pérdidas en la reputación, daño en la confianza del consumidor e inversiones adicionales que se tengan que generar para corregir el daño hecho”, explicó la experta.

Uso exclusivo

Para el consultor y especialista en propiedad intelectual Miguel Ángel Margáin, la función de las marcas es que una persona o empresa tenga el uso y explotación exclusiva. En consecuencia, otros negocios no pueden usar logotipos, imágenes, frases o palabras registradas ante el IMPI, porque va de por medio el fin de lucro.

Señaló que las frases o marcas registradas se pueden usar en medios informativos, mientras que los negocios podrían utilizar expresiones como ‘partido de futbol’ o imágenes de pelotas que no tengan los colores y logos de la FIFA, o se pueden hacer promociones “para ver los partidos”, pero sin mencionar el evento.

El también exdirector del IMPI dijo que las nuevas disposiciones contra la publicidad disfrazada representan una línea muy tenue entre lo que se puede hacer para ligar una campaña al Mundial de Futbol y lo que se sanciona. Ante ello, hay que tomar como referencia a otros países que ya tienen una legislación como la que se está discutiendo para México.