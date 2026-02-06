Camino a la celebración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) acordaron acciones para registrar marcas y realizar acciones de combate a prácticas violatoria de los derechos de propiedad.

En una gira por Washington, el director general del IMPI, Santiago Nieto, se reunió con representantes de la USPTO, encuentro en el que se habló de acelerar el otorgamiento de patentes, el uso de la Inteligencia Artificial en el proceso de examinación, la cooperación para esquemas de prevención y protección de la propiedad intelectual, entre otras acciones.

Ambas partes anunciaron que analizarán la posibilidad de que haya un proceso conjunto para la obtención de patentes en América del Norte, en donde se haya una sola solicitud, un procedimiento y validez recíproca.

Nieto también se reunió con representantes de la Motion Picture Association con quienes buscarán esquemas de cooperación para intercambiar información que los lleve a proteger contenidos en medios digitales y físicos.

Ante el hecho de que México ocupa el décimo lugar en el ranking de la industria de entretenimiento, Nieto se reunió con el CEO de Entertainment Software Association, Louis Stanley, con quien firmó un acuerdo de colaboración para trabajar conjuntamente contra la explotación ilegal de videojuegos en internet y en establecimientos físicos.

Cabe mencionar que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) integró a México a la “lista de vigilancia prioritaria” de países con mayor piratería en el mundo.

En abril del 2025, lanzó su informe anual “Especial 301” sobre protección a la propiedad intelectual, en donde dijo que parecen inexistentes los procesos penales por falsificación de marcas y señaló a la Fiscalía General de la República de no reportar estadísticas sobre acciones de propiedad industrial en los últimos 15 años.

