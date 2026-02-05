Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

EU apunta a redes financieras de cárteles mexicanos; Departamento de Justicia rastrea lavado con criptomonedas

EU apunta a redes financieras de cárteles mexicanos; Departamento de Justicia rastrea lavado con criptomonedas

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Nueva York. Las acciones de Alphabet, empresa matriz de, cayeron un 3% este jueves después de que la compañía presentara ayer sus resultados, en lo que superó las expectativas de en cuanto a ganancias e ingresos, con una proyección de un enorme aumento en el gasto en este año.

Diez minutos después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de Alphabet bajaban un 3,01 %.

El miércoles, tras el cierre del mercado, Alphabet informó de unos ingresos de 113 mil 830 millones de dólares en el cuarto trimestre, por encima de la de 111 mil 430 millones de dólares de los analistas encuestados por LSEG.

Lee también

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402 mil 836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra en la cual unos 60 mil millones correspondieron a los ingresos por y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

“Nuestras inversiones e infraestructura de están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes”, dijo el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para “cumplir con la de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades”.

Los analistas de Deutsche Bank indicaron en una nota el jueves que Alphabet ha “sorprendido al mundo” con su enorme plan de gasto de capital.

Lee también

“Con el en un estado de constante cambio, no está claro si esto es algo bueno o malo”, escribieron, según recoge hoy CNBC.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]