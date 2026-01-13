Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

Más Información
Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino
Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales
¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas
Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero
Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial, el Banco Mundial (BM) recortó su pronóstico de crecimiento para México para este 2026 y el siguiente año.
En sus expectativas en el documento “La economía mundial muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política”, prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3 % en 2026.
Lo anterior significa una reducción si se compara con el 1.4% que anticipaba en su última revisión, que fue en octubre de 2025 en el marco de las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando la subió desde el 1.1% de abril.
Lee también Economía global crecería 2.7% en 2025 pese a gran incertidumbre: Banco Mundial; para este año será del 2.6%, prevé
De igual manera, ajustó a la baja su estimación para el 2027 de 1.9% 1.8%.
Según el organismo que preside Ajay Banga, esa previsión podría darse una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial.
Las nuevas proyecciones para México se dan en momentos en que la economía mundial está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política, según reporte.
Lee también IA, fraude y geopolítica lideran riesgos cibernéticos; alerta el Foro Económico Mundial
Se proyecta que el crecimiento a escala global se mantendrá prácticamente estable durante los próximos dos años, disminuyendo al 2.6% en 2026 antes de aumentar al 2.7% en 2027, lo que supone una revisión al alza respecto a la previsión de junio.
Inflación interanual en EU se mantiene en 2.7% en diciembre; queda en línea con las predicciones del mercado
ss/mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]