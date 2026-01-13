Más Información

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial, el (BM) recortó su pronóstico de crecimiento para México para este 2026 y el siguiente año.

En sus expectativas en el documento “La muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política”, prevé una expansión del (PIB) de 1.3 % en 2026.

Lo anterior significa una reducción si se compara con el 1.4% que anticipaba en su última revisión, que fue en octubre de 2025 en el marco de las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando la subió desde el 1.1% de abril.

De igual manera, ajustó a la baja su estimación para el 2027 de 1.9% 1.8%.

Según el organismo que preside Ajay Banga, esa previsión podría darse una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial.

Las nuevas proyecciones para México se dan en momentos en que la economía mundial está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes y la incertidumbre política, según reporte.

Se proyecta que el crecimiento a escala global se mantendrá prácticamente estable durante los próximos dos años, disminuyendo al 2.6% en 2026 antes de aumentar al 2.7% en 2027, lo que supone una revisión al alza respecto a la previsión de junio.

