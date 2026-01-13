Washington. El Banco Mundial (BM) considera en su último Informe de Perspectivas que la economía global se está mostrando más resiliente de lo esperado en un entorno marcado por las tensiones comerciales y la gran incertidumbre política, y prevé que se expanda un 2.7% en todo 2025, cuatro décimas más que lo estimado en junio.

Asimismo, el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado este martes prevé que habrá un crecimiento del 2.6% para 2026 y del 2.7% para 2027, lo que supone dos décimas y una décima más, respectivamente, en relación con su anterior previsión.

El informe espera que Estados Unidos mejore en 2026 su crecimiento una décima con respecto a este año hasta el 2.2%, mientras que China lo rebajaría en 0.4 puntos al 4.4%, y la zona euro vería reducida su expansión en cinco décimas hasta el 0.9% para repuntar ligeramente hasta el 1.2% en 2027.

En el caso de las tres potencias económicas, los datos son mejores que en la anterior previsión.

En cuanto a los países emergentes y en desarrollo, el BM espera un crecimiento del 4,2% (tres décimas más con respecto a junio) para el año recién concluido y expansiones del 4% y el 4.1% (dos décimas más en ambos casos) en los dos años siguientes.

Sin embargo, para Latinoamérica, las perspectivas son algo menos halagüeñas, con un crecimiento que se prevé una décima inferior al anterior pronóstico, tanto para 2025 (2.2%) como para 2026 (2.3%), y que permanecería sin cambios, en el 2.6%, en 2027.

