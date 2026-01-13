Más Información

Washington. El (BM) considera en su último Informe de Perspectivas que la economía global se está mostrando más resiliente de lo esperado en un entorno marcado por las y la gran incertidumbre política, y prevé que se expanda un 2.7% en todo 2025, cuatro décimas más que lo estimado en junio.

Asimismo, el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado este martes prevé que habrá un crecimiento del 2.6% para 2026 y del 2.7% para 2027, lo que supone dos décimas y una décima más, respectivamente, en relación con su anterior previsión.

El informe espera que mejore en 2026 su crecimiento una décima con respecto a este año hasta el 2.2%, mientras que China lo rebajaría en 0.4 puntos al 4.4%, y la zona euro vería reducida su expansión en cinco décimas hasta el 0.9% para repuntar ligeramente hasta el 1.2% en 2027.

Lee también

En el caso de las tres , los datos son mejores que en la anterior previsión.

En cuanto a los países emergentes y en desarrollo, el BM espera un crecimiento del 4,2% (tres décimas más con respecto a junio) para el año recién concluido y expansiones del 4% y el 4.1% (dos décimas más en ambos casos) en los dos años siguientes.

Sin embargo, para , las perspectivas son algo menos halagüeñas, con un crecimiento que se prevé una décima inferior al anterior pronóstico, tanto para 2025 (2.2%) como para 2026 (2.3%), y que permanecería sin cambios, en el 2.6%, en 2027.

ss/mcc

