Al mirar atrás, a lo largo de los 25 años de historia del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), e incluso antes, cuando el empresario argentino Eduardo Costantini comenzó a integrar su colección de arte en 1982, se visualiza una sucesión de hitos, cada uno relacionado con la adquisición de una obra maestra del arte de la región latinoamericana.

En las salas del museo argentino, que en septiembre de 2026 cumplirá 25 años de su apertura, coinciden grandes pinturas y esculturas que son protagonistas por su autora o autor, por el momento en que se crearon, por lo que representan para un país, por las innovaciones que guarda o por sus significados.

En 1995, por ejemplo, la colección se hizo de dos cuadros de grandes pintoras latinoamericanas: “Abaporu”, de la brasileña Tarsila do Amaral, la más importante figura del modernismo en su país; y “Autorretrato con chango y loro”, de Frida Kahlo, por el que el empresario y coleccionista argentino pagó entonces 3,2 millones de dólares. Una cifra diez veces menor frente a los 34.9 millones de dólares que en 2021 él mismo pagó por el autorretrato de la artista mexicana, “Diego y yo”, que es hoy otra de las grandes obras-hitos del MALBA.

Esas piezas icónicas hacen que en las salas del MALBA sea posible concebir diálogos imposibles en otro lugar, por ejemplo, en torno de la cultura festiva latinoamericana que en las primeras décadas del siglo XX representaron casi simultáneamente Diego Rivera con su “Baile de Tehuantepec”, y Cándido Portinari con “Festa de São João”, en Brasil; o los abordajes sobre la identidad que proponían desde distintas latitudes, a finales de los años 20, el colombiano Rómulo Rozo, con “Bachué”, y Tarsila do Amaral con “Abaporu”; o la vuelta hacia mundos interiores, que hicieron en sus autorretratos Frida Kahlo y la española radicada en México Remedios Varo, con “Armonía”.

Fachada del MALBA. Crédito: MALBA

Esas son algunas de las grandes obras de arte, entre las más de 750, que hoy componen la colección de arte del MALBA. Cuando este museo privado se fundó, en 2001, tenía 220 piezas, resultado de una donación que hizo el propio Eduardo Costantini al museo.

A esa historia de hitos del MALBA hace unos días se sumó otro con la adquisición de la totalidad de la Colección Daros Latinoamérica, que está compuesta por 1,233 obras creadas entre los años 1950 a 2010, por 117 de los más importantes artistas contemporáneos de la región.

Para Eduardo Costantini ese hito es tan importante como el de la fundación del propio museo. En entrevista telefónica desde Buenos Aires, el empresario relató a Confabulario: “En realidad es para mí como un hecho refundacional del MALBA como institución. Es el segundo hecho más importante de la historia del museo después de la inauguración”.

No es posible saber el costo de la adquisición, aclara Costantini, puesto que mantener en reserva esa información fue una de las condiciones del contrato con los anteriores dueños de la colección, la familia Schmidheiny que, aunque desde el 2000 había impulsado Daros Latinoamérica, sin dar explicación, en 2015, dejó de hacerlo. Lo cierto es que el proceso de compra que ha hecho el MALBA inició hace alrededor de tres meses y se concretó rápidamente:

“Un amigo mío, Ariel Aisiks, en un viaje que hizo a Buenos Aires, me comunicó que la colección Daros Latinoamérica podría estar a la venta. Yo le dije inmediatamente que estaría interesado en comprarla; entonces viajé a Nueva York, tuve una reunión con Daros y prácticamente en la primera reunión nos pusimos de acuerdo en un 90%”.

¿Qué pensaba usted antes acerca de la colección Daros Latinoamérica?

Bueno, yo seguí la colección Daros desde su nacimiento; es algo que nosotros hemos respetado mucho. Con Daros tuvimos un proyecto conjunto que fue la exhibición de Julio Le Parc (“Le Parc Lumière”) que, básicamente, estaba basada en la colección Daros. También recuerdo cuando abrieron su sede en Río (2013) y después me enteré de que habían descontinuado ese proyecto (2015). Yo me preguntaba qué irían a hacer con la colección.

¿Qué representa esta adquisición para la identidad del MALBA?

Representa, primero, un hecho institucional de envergadura, como es el diálogo de las dos instituciones. El hecho de ser una colección de arte latinoamericano con semejante despliegue de obras que pudiera entonces salir del warehouse (bodega) y completar acá un programa público de exhibición, complementario a la colección de MALBA, porque nuestra fortaleza está en el en el arte moderno; si bien tenemos ahora muy buena obra contemporánea, esta adquisición refuerza enormemente el periodo contemporáneo, a partir de la década de los 50.

La cena (1993) por Belkis Ayón. Colección Daros. Crédito: MALBA

“Internamente, por otra parte, para MALBA es como un trastoque muy fuerte a su identidad, en términos de modificar el edificio, ampliarlo, reprogramar toda la sucesión de exhibiciones temporarias. Es también manejar toda la colección en forma consolidada entre MALBA y su ampliación, y también el reciente MALBA Puertos, que abrimos hace un año. Por supuesto que hay implicancias de personal, de construcción para guardar la obra, curarla, asegurarla. Se modifica todo. Esto es un fuerte statement (declaración) en favor de nuestra misión original, a prácticamente 25 años de la inauguración del museo. Vamos a estar celebrando el año que viene un MALBA vital, pujante, con miras al futuro, con muchos desafíos, pero con mucho entusiasmo.

Colecciones de arte latinoamericano

Aunque existen importantes colecciones de arte latinoamericano -en México, están por ejemplo la pública que integró Rufino Tamayo o la privada de FEMSA-, ocurre que otros grandes acervos no están en la región sino en Estados Unidos o Europa; ha pasado también que algunos proyectos bajo la etiqueta de “arte latinoamericano” se descontinuaron o reubicaron porque para sus dueños ya no fueron redituables; por otra parte, la noción de “arte latinoamericano” se ha vuelto escasa en las propuestas de salas permanentes o temporales de los museos; y otro inconveniente es que importantes colecciones públicas o privadas no cuentan con un espacio de exhibición para el arte latinoamericano, más allá de ocasionales exposiciones.

Además de la del MALBA y la de Daros, otras colecciones de arte de América Latina son las del Museo de Arte de Lima (MALI), la del Phoenix Art Museum, la del Museo de Arte del Banco de la República de Colombia, la Patricia Phelps de Cisneros -que hizo donaciones al MoMA-, o la del Museo de Arte de San Antonio (SAMA).

Desde mucho antes de la adquisición de la colección Daros Latinoamérica, la del MALBA ha sido reconocida como referente del arte de América Latina; posee obras maestras, es amplia, selecta y completa en cuanto a su conjunto. Además de los artistas citados, incluye a Roberto Matta, Wilfredo Lam, Joaquín Torres-García, Fernando Botero, Remedios Varo, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias, León Ferrari, Antonio Berni y Liliana Porter, entre otros.

Relevo espacial (1959) por Hélio Oiticica. Colección Daros. Crédito: MALBA

Eduardo Costantini recuerda que la historia de su colección de arte está asociada a un nombre, el de Ricardo Esteves (1949-2024), empresario, coleccionista y filántropo uruguayo-argentino, que fue su gran amigo, pero también su mentor.

“Yo empecé a coleccionar cuando tenía, no sé, 25 años, no tenía ni idea de que era ser coleccionista. En el año 81 conocí a una persona, Ricardo Esteves, que fue mi mentor, y allí me interesé por el arte latinoamericano. Él me enseñaba qué obras comprar. A medida que fue creciendo la colección, quise que eso fuese un legado, que fuese exhibido en un lugar público, entonces me surgió la idea de un museo y así nació MALBA. Seguí coleccionando y comprando la misma calidad de obras; se constituyeron la Asociación de Amigos, el Comité Internacional, el Comité de Adquisiciones, los préstamos a muchas instituciones. Todo fue creciendo. Es una colección fuerte, MALBA siempre tuvo calidad”.

Eduardo Costantini explica que el sentido de Latinoamérica fue algo estratégico: “Yo siempre pensé que una colección de arte latinoamericano, con los grandes maestros, le iba a dar mayor jerarquía y visibilidad que hacer solo una colección de arte argentino”.

En otro de los hitos de su colección, Eduardo Costantini pagó más de 15.7 millones de dólares por la pintura de Diego Rivera, “Baile de Tehuantepec”. Cuando la adquirió, en 2016, comentó en entrevista que lo determinante a la hora de adquirir una obra era la calidad: “Existen en el mercado dos tipos de obras de arte: las de calidad, las obras maestras con valor histórico y cultural, superlativas, y otras de segunda línea. Me interesan las primeras, las obras maestras”.

Junto a Ricardo Esteves, que falleció a mediados de 2024, algunas de las últimas adquisiciones para el Museo fueron obras de dos artistas menos conocidos, pero grandes maestros, como Rómulo Rozo, con su “Bachué”, que es una escultura icónica en la historia del arte moderno de Colombia, y las pinturas de gran formato del boliviano aymara Alejandro Yllanes.

La mayor colección latinoamericana en Europa

La colección Daros fue creada por la familia suiza Schmidheiny en los años 90. De manera independiente, se creó la colección Daros Latinoamérica, con sede en Zúrich, en 2000 por la coleccionista Ruth Schmidheiny junto con su entonces esposo, Stephan Schmidheiny.

En esta colección, que era la más grande América Latina en Europa, se conservan obras en escultura, instalación, fotografía, video de artistas como los brasileños Cildo Meireles, Lygia Clark y Hélio Oiticica; los cubanos Wilfredo Prieto y Tania Bruguera; el uruguayo Luis Camnitzer; los venezolanos Carlos Cruz-Diez y Gego; los colombianos Doris Salcedo, Óscar Muñoz, Miguel Ángel Rojas, José Alejandro Restrepo y Nadín Ospina, entre otros.

Planos em superfície modulada série A no. 1 (1958) por Lygia Clark. Colección Daros. Crédito MALBA

Daros Latinoamérica también tiene un importante grupo de obras de los mexicanos Teresa Margolles, Carlos Amorales, Mauricio Alejo, Teresa Serrano, Rafael Lozano-Hemmer, Maruch Sántiz Gómez, Humberto Vélez, Ximena Cuevas, Yishai Jusidman, Iván Edeza, Guillermo Gómez-Peña, Claudia Fernández y Betsabeé Romero.

Daros en América Latina tuvo una sede en Río de Janeiro desde 2013, pero cuando se cerró en 2015 las obras se llevaron a Zúrich donde hoy se conservan. Eduardo Costantini explica que esas obras se irán trasladando a partir de mediados de 2026: “La colección tiene que tener un art warehouse, tiene que ser curada y restaurada si es necesario -aunque está en muy buenas condiciones-, además tiene que ser asegurada y exhibida, principalmente. El año que viene vamos a traer algunas para la exposición homenaje a los 25 años de MALBA, en septiembre”.

Desde antes de la adquisición de la colección Daros Latinoamérica, el MALBA ya tenía programado un proyecto de ampliación de su edificio, que incluye la construcción de un segundo edificio de 4 mil metros cuadrados, con lo cual se alcanzará el doble del espacio que tiene actualmente. Ese nuevo inmueble se terminará, aproximadamente, en 2029; contará con una plaza de esculturas, una gran sala de exhibición, dos auditorios más, una sala de educación y un área de servicios, entre otros espacios.

Las conmemoraciones por el 25 aniversario del MALBA iniciarán en marzo próximo con una exhibición de la artista colombiana Olga de Amaral; luego, con una exposición del artista neoyorkino Dan Flavin; la tercera exhibición, en el mes de cumpleaños, en septiembre, será de la colección permanente -incluidas piezas de la reciente adquisición de Daros- y ocupará dos niveles del Museo; la cuarta exposición del año será una exhibición de vestidos y objetos de Frida Kahlo que se presentará con la Casa Azul. El libro conmemorativo por el aniversario, que estaba por terminarse, será modificado a partir de la adquisición de la colección Daros.