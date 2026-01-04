Más Información

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

México pide a connacionales no viajar a Venezuela; pide contactar a Embajada

Manifestantes “estrenan” embajada de EU en México; exigen liberación de Maduro y paz en Venezuela

Hoy mi alma enferma

no puede siquiera sostener la mirada de los cuervos.

Justo a partir de ahora, ella,

en su cuarto enferma de bronce frío,

arderá en un fuego de rosas transparentes.

Sinceramente, hermanita mía,

hoy me siento tan terriblemente mal

que no alcanzo las flores de los sauces.

20 marzo de 1922

