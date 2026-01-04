Amor y fiebre, un poema de Kenji Miyazawa Con autorización de Satori Ediciones, presentamos uno de los poemas inlcuidos en "Una luz que perdura", del poeta japonés más importante del siglo XX, Kenji Miyazawa

Kenji Miyazawa (1896-1933) es una de las figuras literarias más leídas y admiradas de Japón. La reciente publicación de Una luz que perdura reúne su obra poética.