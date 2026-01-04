Más Información
Hoy mi alma enferma
no puede siquiera sostener la mirada de los cuervos.
Justo a partir de ahora, ella,
en su cuarto enferma de bronce frío,
arderá en un fuego de rosas transparentes.
Sinceramente, hermanita mía,
hoy me siento tan terriblemente mal
que no alcanzo las flores de los sauces.
20 marzo de 1922
