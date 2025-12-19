Tras la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, el Banco Mundial reconoció un crecimiento significativo de la clase media en México, de acuerdo con su más reciente informe sobre pobreza y equidad.

Así lo informó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, al destacar que México, junto con Brasil, encabeza el aumento de este sector social en América Latina.

Durante su exposición, Ramírez Cuevas subrayó que el organismo internacional reportó una reducción histórica de la pobreza de 13.6 puntos porcentuales en México entre 2018 y 2024, así como un incremento de 12.4 puntos porcentuales en la población considerada de clase media, resultados que atribuyó a la política económica y social impulsada durante los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con los criterios técnicos del Banco Mundial, se considera clase media a las personas con ingresos superiores a 17 dólares diarios, alrededor de 340 pesos, mientras que se clasifica como población en pobreza a quienes perciben menos de 8.30 dólares al día, equivalentes a unos 166 pesos.

Ramírez Cuevas señaló que estas mediciones coinciden plenamente con las estadísticas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Según el informe, en 2018 el 35.5% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza, mientras que para 2024 la cifra se redujo a 21.7%, lo que representa que más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres en ese periodo.

En paralelo, la clase media pasó de 27.2% de la población en 2018 a 39.6% en 2024, lo que implica que alrededor de 12 millones de mexicanos se incorporaron a este estrato social.

“El dato relevante, que pocas veces se destaca, es que la política social no solo redujo la pobreza, sino que también elevó las condiciones de vida de otros segmentos de la población, particularmente de la clase media, que hoy no presenta rezagos ni vulnerabilidades sociales”, afirmó Ramírez Cuevas.

Añadió que estas personas pueden cubrir la canasta básica y las necesidades familiares sin depender de programas sociales o transferencias directas.

El funcionario sostuvo que la inversión en los sectores más vulnerables generó efectos positivos en toda la economía, al mejorar también el desempeño de empresas y bancos, lo que —dijo— confirma que los beneficios de la política económica han sido transversales.

Destacó además que el reconocimiento del Banco Mundial da sustento internacional a estos resultados y contribuye a modificar la percepción de que la política de la Cuarta Transformación se enfoca únicamente en los sectores más pobres.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los datos del Banco Mundial permiten observar una tendencia de largo plazo.

Recordó que en el año 2000 la clase media representaba 18.1% de la población, mientras que 55.1% vivía en pobreza. Para 2018, la clase media se ubicó en 27.2% y la pobreza en 35.3%, y tras la pandemia de COVID-19 —que provocó una caída del 8% del PIB—, en 2022 se registró por primera vez que había más personas en clase media que en pobreza.

Sheinbaum afirmó que el salto registrado en 2024 consolida esta tendencia y lo atribuyó a un “gobierno humanista” y a una “economía moral”, sustentada en programas de bienestar concebidos como derechos, el aumento al salario mínimo y el fortalecimiento de pensiones, como la de adultos mayores.

“Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media y menos personas en pobreza. El objetivo es que esta tendencia continúe”, concluyó la mandataria.

