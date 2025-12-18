El nepotismo en la política es un tema que ha permanecido por décadas en nuestro país y actualmente la "Ley Esposa" abrió el debate que llegó hasta Palacio Nacional, pues Morena va en su contra y llevó el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero ¿quién propuso la Ley Esposa y qué establece?

¿En qué consiste la "Ley Esposa"?

La llamada “Ley Esposa” surgió en el Congreso de San Luis Potosí y establece que para el proceso electoral ordinario de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar mujeres para competir por la gubernatura de este estado, para suceder al actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“En los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en esta Constitución, es decir, para el periodo subsecuente podrán postular hombres sin perjuicio de aquellos que deseen postular mujeres”, establece lo avalado por legisladores locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Pleno del Congreso de San Luis Potosí resaltó que esta legislación es un “hecho notorio” porque desde la creación del Estado ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo local.

Aspectos del Congreso del Estado de San Luis Potosí el 13 de septiembre de 2024. Foto: Marcelo Palacios/ Cuartoscuro

¿Quién apoyó la "Ley Esposa" y por qué?

Hace unos días, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó las reformas a la Ley Electoral del Estado que propuso el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), incluyendo el transitorio en materia de paridad de género para que se puedan postular mujeres a la gubernatura en 2027.

El tema no causó debate en el recinto, nadie se inscribió para fijar postura a favor o en contra del dictamen.

No obstante, a la hora de la votación, la iniciativa de reforma dividió al congreso estatal:

Los que votaron a favor

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Las diputadas del PRI,

Un diputado de Nueva Alianza

Un diputado de Movimiento Ciudadano

Dos del Partido Acción Nacional (PAN)

Los que votaron en contra

Morena

Dos diputados del PAN

Morena vs "Ley Esposa" en SLP

Ayer, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que su partido alista una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Gobernadora” o "Ley Esposa".

“No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera", expresó Alcalde Luján al anunciar que el partido guinda está preparando una acción de inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La postura de Morena en voz de la dirigente nacional fue:

"Consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad".

Luisa Alcalde determinó que para los comicios de 2027 no se llevará en ninguna boleta a familiares para la sucesión de cargos, pese a que la reforma constitucional que busca evitar el nepotismo electoral lo mandata hasta el año 2030.

Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján en Coahuila (16/12/2025). Foto: Especial

Ruth González Silva, esposa de gobernador potosino, lista para la candidatura

Ruth González Silva, senadora del PVEM, dijo estar lista para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en el año 2027, cargo que actualmente ostenta su cónyuge, el gobernador Ricardo Gallardo.

El pasado 24 de septiembre, aseguró que su bancada tiene la fuerza y capacidad para refrendar la gubernatura, con o sin alianza de Morena. Además, resaltó que el Partido Verde no prohíbe el llamado “nepotismo electoral”.

Ruth González Silva, senadora del Partido Verde. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

INE definió esquema para garantizar paridad, señala Sheinbaum

En su conferencia matutina de este jueves 18 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el tema debe tener un análisis jurídico profundo.

Además, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con un esquema de garantizar la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas, por lo que cuestionó la necesidad de imponer criterios adicionales a nivel estatal.

“Está bueno el debate. Mi opinión personal es que hay que ver si jurídicamente es procedente o no. El INE ya definió un esquema para garantizar la paridad”, señaló.

Rumbo a las elecciones de 2027, aseguró que el órgano electoral tiene ya determinado que nueve candidaturas serán encabezadas por mujeres y ocho por hombres, lo que asegura una mayoría femenina e incrementa el número de mujeres al frente de gobiernos estatales.

La Presidenta resaltó que dicho esquema contribuye a romper estereotipos históricos sobre la capacidad de las mujeres para gobernar, pues “hoy una buena parte de las mexicanas y mexicanos están gobernados por mujeres”.

Sheinbaum Pardo, sin embargo, manifestó sus reservas sobre disposiciones que obliguen a alternar el género de manera estricta en cada entidad, ya que este tipo de medidas pueden privilegiar “asuntos políticos”.

“Hay que analizar si esto de que sea una vez mujer y otra vez hombre realmente ayuda a las mujeres. No tengo claro que necesariamente sea así”, afirmó, a la vez que exhortó a los congresos estatales a analizar este tipo de reformas.

La mandataria federal reveló que le pidió a Arturo Zaldívar, ministro en retiro y coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de México, evaluar si estas disposiciones son jurídicamente viables.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 18 de diciembre del 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

