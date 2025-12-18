Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un juez obtuvo la anulación del criterio de oportunidad que le habían concedido al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tienen información respecto a este caso; sin embargo, debe ser la Fiscalía quien dé la información.

"Tiene que informarlo la Fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía", detalló durante la conferencia matutina al ser cuestionada sobre si también se encuentra prófugo de la justicia.

Rocha Cantú perdió este criterio de oportunidad el 19 de noviembre de este año, y está ligado a una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburo y tráfico de armas.

El 15 de diciembre de este año, Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, quien actúa con carácter de juez de control, giró nuevamente la orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas e hidrocarburos.

apr