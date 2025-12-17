Arrecia la tormenta sobre Miss Universo; giran nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú

El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, quien actúa con carácter de Juez de control, libró una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú alias “Raúl Rocha” (copropietario de Miss Universo) en la causa penal 495/2025, por el hecho que la ley señala como ilícito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e Hidrocarburos.

Subraya que está el riesgo de sustracción debido a que en cualquier momento puede abandonar el país por la capacidad económica con la que cuenta dejando impune su actuar ilícito e irse a refugiar a otra nación.

La orden de aprehensión girada el 15 de diciembre a la cual EL UNIVERSAL tuvo acceso señala que la detención resulta el único medio para conducir a proceso al imputado.

“Ello en razón de la imposibilidad que tuvo la Fiscalía, para hacer comparecer al nombrado en domicilios que previamente se habían obtenido para su localización, es muy factible y constante su egreso del territorio nacional por estar viajando de un país a otro.

“Derivado de los informes policiales se advierte que no cuenta con un domicilio dentro del territorio nacional en donde pueda ser localizado. Razón por la cual hasta este momento no tiene establecido un arraigo domiciliario en donde pueda ser localizado y notificado por las autoridades”, destaca el documento.

Abunda que Rocha Cantú es accionista en diversas empresas, teniendo incluso un número importante de activos, diversos domicilios en varios estados de la República Mexicana de los que no se tiene certeza de su ubicación, cuenta además con un importante número de flujo migratorio, esto traducido al poder adquisitivo que tiene.

