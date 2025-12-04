Las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, acusado de encabezar una red de tráfico de combustible, drogas y armas, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmaron fuentes federales.

El organismo ordenó el congelamiento de los activos, pese a que el dueño de la franquicia de Miss Universo se encuentra en calidad de testigo colaborador en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la FGR, desde hace un año contra dicha red delincuencial que operaba en la Ciudad de México, Querétaro, Guatemala.

Rocha Cantú es señalado junto con 12 presuntos cómplices de los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Lee también: Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

De la investigación de la FGR, se desprende que una "organización criminal hasta ahora indeterminada a la cual pertenecen las personas hasta ahora identificadas como “Kevin”, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, “Alejandro”, “Iker” y Daniel Roldan, quienes se dedican a cometer delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico, compra y venta de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados en materia de hidrocarburos; denuncia en la que indican que la persona identificada como Kevin, es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México, dichas armas ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladas vía terrestre desde el sur de la República mexicana, ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca que llega a “Pino Suárez”, quien le envía las armas y esta de planta en Guatemala, es la esposa de “Charly”,

“Kevin” vende las armas a través de internet y las publica en su perfil de Whatsapp".

"Para coordinar sus actividades delictivas utiliza el número telefónico... dentro de la organización también se encuentran Jorge Alberts Ponce y Jacobo Reyes León, quienes son socios de la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México llamada Valvón Servicios Integrales, quienes utilizan la citada empresa de seguridad para “lavar” dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación, además de que utilizan el giro de la empresa, facilitan la compra y venta de armas, remarcan las armas y venden, agrega el denunciante que Jacobo Reyes León fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Hidalgo; que en Huehuetoca, Estado de México, tiene un centro de distribución de “Huachicol".