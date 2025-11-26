El periodista Carlos Loret de Mola reveló el presunto modus operandi que Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, utilizó para traficar armas y huachicol para el narcotráfico mexicano.

De acuerdo con el periodista, el 21 de octubre, Rocha Cantú acudió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para obtener un trato: otorgar información a cambio de ser testigo protegido.

Según el expediente que consultó el periodista, el dueño de Miss Universo, entregaría todo lo que sabe sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios, pero fue hasta el 19 de noviembre que se formalizó el acuerdo.

¿Cuál era el modus operandi de Raúl Rocha para traficar huachicol?

Loret de Mola detalló que el modus operandi de Raúl Rocha, según la Fiscalía General de la República (FGR) era el siguiente:

Rocha Cantú adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente, operando centros logísticos en Querétaro

Primero en la "La Espuela", dentro de Ferropolymers, se recibían los carrotanques con combustible

Luego, en el "El Patio", 5ª La Chingada, se mezclaba MTBE y naita para mejorar calidad y presentación del huachicol

Hasta que el producto final se distribuía a AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA

Mientras que para la facturación se utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH

¿Cuál era el modus operandi de Raúl Rocha para traficar armas?

Según el periodista y también columnista de EL UNIVERSAL, Raúl Rocha también traficaba armas y este es el modus operandi que encontró en la investigación de la Secretaría de Seguridad y la FGR:

La red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento.

SEGURIMEX, S.A.P.l. de C.V.

SETER, S.A. de C.V.

Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.

Servicios Integrales Valbon S.A. de C.V.

Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

En dichas compañías se intercambiaban armamento entre sí con apoyo de exintegrantes de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿A qué integrantes del narco Raúl Rocha entregó armas?

La empresa SETER fue empleada para abastecer de armas al Grupo Sombra que opera en Veracruz. También, a los operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a "El Cape", “El Loco” y “El M”.

"Se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de SEDENA, lo que permitía su circulación con apariencia de legalidad", señaló Loret.

Línea de tiempo, según la investigación de Seguridad y la FGR

Carlos Loret de Mola continuó y explicó que la línea del tiempo que tiene la investigación de la Secretaría de Seguridad Federal y la FGR es la siguiente:

21 de octubre: el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, acude a la FGR y pide ser testigo protegido

15 de noviembre: se celebra orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas

18 de noviembre: detienen a Mari Carmen "N" alias La Fiscal, presuntamente funcionaria pública que cooperaba con esta red

presuntamente funcionaria pública que cooperaba con esta red 19 de noviembre: la FGR formaliza la incorporación de Raúl Rocha Cantú como testigo colaborador

