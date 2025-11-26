Más Información

Desde su fundación en 1952, ha pasado por diversas manos empresariales, desde Pacific Knitting Mills, una compañía textil con sede en California, Estados Unidos, hasta IMG Worldwide, propiedad de Donald Trump, y más recientemente Legacy Holding Group USA Inc., del mexicano Raúl Rocha Cantú.

El empresario, antes de adquirir el 50% de la franquicia internacional, fue propietario del Casino Royale y, con su empresa Legacy Holding Group, consolidó inversiones en sectores como energía, gas, aviación, tecnología, manufactura, entretenimiento, hotelería y restauración.

Además, es director general de la empresa industrial CYMSA y fundador de otras compañías como Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation.

Raúl Rocha Cantú y su intromisión a Miss Universo

En octubre de 2023, Rocha Cantú se convirtió en copropietario de la Organización Miss Universo al comprar, a través de Legacy Holding Group USA Inc., la mitad de las acciones de JKN Global Content, propiedad de Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Según un comunicado conjunto, la venta buscaba internacionalizar la marca y abrir nuevas oportunidades de marketing.

La transacción, valuada en 16 millones de dólares, se concretó mientras JKN atravesaba problemas financieros e incluso un proceso de bancarrota, situación que aceleró la venta de su participación.

Como parte del acuerdo, la oficina principal de LHG en México quedó a cargo de las operaciones en Norteamérica y Sudamérica, mientras que la sede de JKN en Tailandia administraría Asia y el resto de los países.

Pemex habla del motivo por el que felicitó el triufo de Fátima Bosch y acerca de los presuntos negocios con empresa de Raúl Rocha Cantú.
Pemex habla del motivo por el que felicitó el triufo de Fátima Bosch y acerca de los presuntos negocios con empresa de Raúl Rocha Cantú. Fotos: Instagram, vía @pemex & @fatimaboschfdz

Miss Universe Organization funciona como una empresa comercial que controla los derechos de marca, licencias, producción del concurso, transmisión, patrocinios y franquicias. Esa estructura permite que su propiedad sea compartida entre distintos accionistas y cambie según acuerdos de compra o venta, tal como ocurrió con la entrada de Rocha Cantú.

La organización ya había cambiado de dueño en 2020, cuando JKN adquirió IMG Worldwide por 20 millones de dólares, empresa que previamente había comprado la Organización Miss Universo a Donald Trump en 2015.

Raúl Rocha Cantú y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.
Raúl Rocha Cantú y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.

Cuando una empresa propietaria como JKN enfrenta bancarrota o investigaciones, la venta de sus participaciones queda sujeta a auditorías, regulaciones y posibles impugnaciones. Además, las deudas o problemas financieros pueden arrastrar consecuencias para los nuevos accionistas, desde conflictos reputacionales hasta sanciones o inestabilidad operativa. Incluso las licencias del certamen pueden modificarse, pues los nuevos dueños pueden ajustar criterios, requisitos o mecanismos de adjudicación.

Desde la llegada de , la organización ha enfrentado controversias, cuestionamientos sobre transparencia, denuncias de irregularidades y también acusaciones penales en su contra por presunto tráfico de armas, combustible y narcóticos.

A raíz de esas investigaciones, el empresario ha sido relacionado con una presunta red criminal, lo que añade incertidumbre sobre su papel como accionista mayoritario y podría impactar directamente en la reputación y el futuro del certamen.

