A través de una carta, Bernardo Bosch Hernández, padre de la Miss Universo Fátima Bosch, se defendió de los señalamientos de los que ha sido objeto, en el sentido de que desde su posición en Pemex favoreció con al menos un contrato a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo.

Bosch Hernández, quien dice que acumula 35 años de experiencia profesional, 27 de ellos dentro de Petróleos Mexicanos, afirmó en una carta a la opinión pública que si bien entre 2018 y 2025 fungió como coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción, "dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos".

Negó además que tuviera una relación con Rocha, de quien dijo "lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara".

Desde el jueves pasado se han presentado señalamientos de supuesta corrupción o favoritismo para Bosch dentro del certamen.

Carta de Bernardo Bosch
Afirmó además que no tiene vigente ninguna sanción o inhabilitación, y recordó que en 2019 ganó un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que anuló la penalización impuesta por la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con el funcionario, el TFJA resolvió el 6 de noviembre de 2019, mediante sentencia definitiva, declarar nula la sanción que la SFP le había impuesto meses antes, luego de acreditarse que carecía de sustento legal. “No existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados”, puntualizó.

