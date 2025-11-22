Más Información

La UNAM: la institución que transforma vidas

La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

hizo historia en Tailandia al convertirse en Miss Universo 2025, la cuarta corona para México en el certamen internacional de belleza, y las fotos oficiales de la mexicana como reina 2025 ya fueron dadas a conocer.

La nueva es una apasionada de la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

Se sabe que Fátima recibirá un premio de 250 mil dólares que equivalen a casi 5 millones de pesos destinados a cubrir los gastos relacionados con su reinado. Además, un sueldo de 50 mil dólares mensuales (950 mil pesos) durante todo el año nombrada Miss Universo

Bosch también recibirá productos de belleza, un anillo de dos quilates, un reloj de lujo y vivirá en un departamento de lujo en Nueva York.

Lee también:

Fotos oficiales de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.
Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.
Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.
Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.
Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]