La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

La solicitud de registro de marca por parte de, la nueva Miss Universo, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,no es algo aislado en el mundo de las participantes en concursos de belleza.

Anteriores reinas tienen la suya desde hace varios años, y todas, sin excepción, lo hilan a posibles productos de joyería y perfumería, institutos de enseñanza, actividades deportivas y servicios de entretenimiento.

Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana, cetro obtenido hace más de 30 años, , aunque varios de ellos han ido caducando y sido renovados.

La bajacaliforniana tiene registro para la explotación legal en jabones, perfumería, aceites escenciales, cosméticos y lociones para el cabello y llegó a tener la marca LJO by Lupita Jones, que expiró en 2023. Tiene ahora vigente un registro llamado Instituto by Lupita Jones Empodera tu Imagen, que expirará en 2028.

La también ex universo Ximena Navarrete, en tanto, sólo cuenta con un registro para el uso de si nombre en educación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Por su parte la, que participó en su momento por la corona mundial, tiene la marca de joyería Jacky y Jacqueline Bracamontes y registro para su uso en productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos y pesaje.

Caso especial es el de Sofía Aragón, segundo lugar en Miss Universo, quien no figura en los archivos de marca.

En tanto Andrea Meza, Miss Universo 2020, tiene registro vigente hasta 2030 para prendas de vestir, servicios de publicidad y marketing, conferencias relacionadas con la educación, formación, actividades culturales y fines recreativos, así comO entrenamiento deportivo con fines de caridad.

