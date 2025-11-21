Más Información

Mientras Jacky Bracamontes dedicó una emotiva felicitación a tras ganar , los comentarios de cibernautas en dicha publicación cuestionaron la victoria de la mexicana, asegurando que ésta se dio gracias al escándalo que protagonizó con el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil, quien la llamó "tonta" en una reunión por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

Jacky Bracamontes, ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2000, estuvo presente en la noche de gala de Miss Universo, incluso le dio la bendición a Fátima; la también actriz se dijo muy orgullosa de ella en un mensaje que acompañó con fotos de ambas.

"Mi paisana @fatimabosch, muchas felicidades. Desde aquel día en el elevador, cuando nos quedamos atoradas después del Nacional, supe que había algo muy especial en ti. Tu luz, tu disciplina y ese corazón enorme ya lo prometían. Me da un orgullo enorme verte y saber que pones el nombre de México tan en alto. Te quiero y te admiro. Gracias por acercarte a pedirme la bendición antes de Miss Universo y por recordarme lo bonito que es acompañar a mujeres tan fuertes y auténticas en su camino. Disfruta cada segundo de este reinado, porque te lo ganaste con alma y dedicación. Aquí estoy, siempre celebrándote", se lee.

Cibernautas cuestionan triunfo de Fátima Bosch

La publicación de Jacky Bracamontes felicitando a Fátima Bosch generó respuestas del los cibernautas, aunque éstas cuestionan la victoria de la mexicana, pues sugieren que se trató de una victoria obtenida gracias al escándalo.

"Ganó solo por el escándalo que hizo". "La peores respuestas, la peor pasarela y proyección. Sin duda Costa de Marfil era la ganadora". "Qué ridícula eres Jacky sabes que esa corona era de Costa de Marfil, México fue la pero respuesta y pasarela, ganó por polémica", "Cómo podemos esperar que el mundo sea un lugar mejor para todos si las injusticias existen hasta dentro de un concurso de belleza. Triste pero real". "Ella siempre lo dijo y nunca le prestamos atención… Pero la verdaderas ganadora Fueron Venezuela y Costa de Marfil no México FIN", se lee entre los comentarios.

Estos cuestionamientos se dan en medio de la polémica que ha generado Omar Harfouch, el pianista franco-libanés, quien era parte del jurado de Miss Universo pero renunció, y quien asegura que es una "falsa ganadora".

