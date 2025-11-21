Más Información

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

Familia Kahlo desea que obras de Frida se queden en el Dolores Olmedo

Nace nuevo museo con algo de Frida y mucho de los Kahlo

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

El triunfo de la mexicana está siendo aplaudido por México y el mundo, sin embargo, no todos celebran la victoria de la modelo mexicana, el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien era parte del jurado de Miss Universo pero renunció, asegura que, es una "falsa ganadora".

La renuncia de Harfouch se dio entre críticas por supuesta falta de transparencia y fraude, la credibilidad del resultado ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista Harfouch informó de su renuncia como juez del certamen, alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado, de ocho personas.

El artista también asomó su intención de demandar a la organización Miss Universo por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y hoy volvió a usar Instagram para calificar a Bosch como "una Miss Universo de mentira".

En una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación de Bosch, Harfouch declaró que México sería la triunfadora porque Raúl Rocha, el dueño y presidente de la organización Miss Universo mantiene "negocios" con el padre de la reina de belleza, Bernarno Bosch, un empresario de larga trayectoria en la petrolera estatal Pemex, sin aportar pruebas.

Omar Harfouch comparte en su cuenta de Instagram que Fátima Bosch, Miss México, es una "falsa ganadora" de Miss Universo.

Bosch llegó a Tailandia este mes sin augurios de convertirse en la ganadora, pero su nombre se hizo el más famoso de la edición al protagonizar ese enfrentamiento con Nawat, que se disculpó varias veces, una de ellas conmovido hasta las lágrimas en una conferencia de prensa, y que hoy posó sonriente junto a la nueva reina.

Fátima Bosch comparte mensaje sobre su victoria en Miss Universo 2025.

