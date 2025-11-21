Nadie podrá decir que Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo 2025 sólo por su evidente belleza física.

Lo hizo también por convertirse en un ejemplo de empoderamiento, sororidad y dignidad que alentará a niñas y mujeres de todo el mundo, en especial México.

La tabasqueña se convirtió ayer en la cuarta mexicana en ganar el certamen, gracias a un discurso poderoso sobre la fuerza de la autenticidad y la importancia de alzar la voz, algo que la caracteriza.

A la mexicana le tocó la pregunta de Nok Chalida (Miss Tailandia 1998), quien le cuestionó cuáles consideraba que eran los retos de una mujer en 2025 y cómo crear un espacio seguro para ellas.

“Estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio, fuerte y conciso, porque somos mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, fue la respuesta de Bosch.

Enseguida llegó la ronda en la que todas debían responder la misma pregunta: ¿cómo usarían la plataforma para empoderar a chicas? Ella respondió aún mejor.

“Yo les diría: crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas. Sus sueños importan, su corazón importa, y no permitan que nadie las haga dudar de su valor. Son poderosas y su voz merece ser escuchada”, dijo.

Ambas respuestas fueron coherentes con lo ocurrido días antes, cuando Fátima Bosch exigió respeto tras ser reprendida e interrumpida por Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia; lejos de callarse, la mexicana se retiró con firmeza, acompañada por otras concursantes

En el certamen, la emoción alcanzó su punto más alto cuando se anunciaron los últimos lugares: quinto para Miss Costa de Marfil, cuarto para Miss Filipinas y tercero para Miss Venezuela.

Cuando sólo quedaron Tailandia y México, la respiración se detuvo. Entonces llegó el anuncio: Fátima Bosch era la ganadora, la misma que, desde el inicio, había llegado pisando fuerte en el certamen.

Sorprende en desfile

Sobre el escenario del Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, Fátima Bosch logró erizar la piel de quien la veía desde que pisó por primera vez ese escenario, cuando las 120 aspirantes a la corona arribaron.

Miss Universo México (Miss Universe) desató la euforia cuando, después de decir su nombre, remató con un “¡Viva México!”, recibiendo una ovación, la cual fue superada sólo por dos concursantes: Ahtisa Manalo, Miss Universe Filipinas y Miss Universe Tailandia, Praveenar Singh, las favoritas.

Pero la mexicana logró llegar al grupo de las 30 semifinalistas y verla caminar en traje de baño, con presencia, la llevó al top 12.

Fátima, de 25 años, eligió para la penúltima etapa un vestido rojo, un color que le ha traído suerte a México en este certamen, el mismo que usaron Ximena Navarrete (Miss Universo 2010) y Andrea Meza (Miss Universo 2020), por lo tanto fue un buen agurio.

Con la corona ya sobre su cabeza, Fátima contuvo las lágrimas, se persignó y apuntó al cielo en un gesto de gratitud. Entre banderas mexicanas ondeando y un público que la vitoreaba a miles de kilómetros de casa, dio sus primeros pasos como reina: firme, luminosa y dueña de una voz que ya había conquistado al mundo.