Al coronarse como Miss Universo en su edición 2025, Fátima Bosch será condecorada y reconocida como la mujer más bella mundo, además obtendrá premios adicionales como un sueldo millonario y varios y lujosos premios.

El reinado de Victoria Kjær, quien lideró en 2024, entregó esta noche la corona a la mexicana en la edición 74 del certamen que se realizó en Bangkok, Tailandia.

De acuerdo con el portal de Miss Universe, el evento rinde homenaje a la unidad, el empoderamiento y la resiliencia bajo el lema “El poder del amor”.

¿Qué ganará la próxima Miss Universo?

Los premios de las ganadoras Miss Universo no son publicados oficialmente por la organización del certamen, sin embargo, con cada año se puede inferir el premio con base en el anterior. En el 2024 Victoria Kjær ganó:

La corona de la mujer más bella del mundo

Un premio de 250 mil dólares que equivalen a casi 5 millones de pesos destinados a cubrir los gastos relacionados con su reinado.

que equivalen a casi 5 millones de pesos destinados a cubrir los gastos relacionados con su reinado. Un sueldo de 50 mil dólares mensuales (950 mil pesos) durante todo el año nombrada Miss Universo

(950 mil pesos) durante todo el año nombrada Miss Universo Un departamento de lujo en Nueva York

Productos de belleza

Un anillo de dos quilates

Un reloj de lujo

Además de los regalos económicos, la reina de belleza tendrá un trabajo de tiempo completo y una agenda muy ocupada ya que es invitada a toda clase de eventos sociales e internacionales.

La próxima reina también deberá mantener una imagen impecable, libre de escándalos o polémicas ya que debe estar en su mejor versión en todo momento.

La responsabilidad de tener el reinado esta noche implica que la reina de Miss Universo 2025 promueva la igualdad y ofrezca entrevistas alrededor del mundo en busca de cumplir con la misión de “el poder del amor”.

