Más Información

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Al coronarse como en su edición 2025, Fátima Bosch será condecorada y reconocida como la mujer más bella mundo, además obtendrá premios adicionales como un sueldo millonario y varios y lujosos premios.

El reinado de , quien lideró en 2024, entregó esta noche la corona a la mexicana en la edición 74 del certamen que se realizó en Bangkok, Tailandia.

De acuerdo con el portal de Miss Universe, el evento rinde homenaje a la unidad, el empoderamiento y la resiliencia bajo el lema “El poder del amor”.

Lee también

¿Qué ganará la próxima Miss Universo?

Los premios de las ganadoras Miss Universo no son publicados oficialmente por la organización del certamen, sin embargo, con cada año se puede inferir el premio con base en el anterior. En el 2024 Victoria Kjær ganó:

  • La corona de la mujer más bella del mundo
  • Un premio de 250 mil dólares que equivalen a casi 5 millones de pesos destinados a cubrir los gastos relacionados con su reinado.
  • Un sueldo de 50 mil dólares mensuales (950 mil pesos) durante todo el año nombrada Miss Universo
  • Un departamento de lujo en Nueva York
  • Productos de belleza
  • Un anillo de dos quilates
  • Un reloj de lujo

Lee también

Además de los regalos económicos, la reina de belleza tendrá un trabajo de tiempo completo y una agenda muy ocupada ya que es invitada a toda clase de eventos sociales e internacionales.

La próxima reina también deberá mantener una imagen impecable, libre de escándalos o polémicas ya que debe estar en su mejor versión en todo momento.

La responsabilidad de tener el reinado esta noche implica que la reina de Miss Universo 2025 promueva la igualdad y ofrezca entrevistas alrededor del mundo en busca de cumplir con la misión de “el poder del amor”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Miss Universo: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó? Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Miss Universo 2025: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó?

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]