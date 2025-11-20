A una hora que inicie la transmisión del certamen Miss Universo desde Tailandia, cientos de tabasqueños comienza a llegar al estadio de Beisbol Parque Centenario 27 de Febrero para apoyar a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México que busca la cuarta corona para el país.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 5:00 de la tarde pero horas antes, los seguidores de Fátima ya hacían filas para tener el mejor lugar dentro del estadio.

Mientras inicia la transmisión, los asistentes disfrutan de actuación de comediantes y grupos musicales, que fueron invitados por el Gobierno del Estado.

🏟️ 👑 A una hora de que inicie la transmisión del certamen Miss Universo 2025 desde Tailandia, cientos de tabasqueños comienzan a llegar al Estadio de béisbol "Parque Centenario 27 de Febrero" para apoyar a Fátima Bosch, quien buscará la cuarta corona para nuestro país.



📹… pic.twitter.com/x9gIwcbc5X — El Universal (@El_Universal_Mx) November 21, 2025

Lee también Explosión de tanque de gas en vivienda de Veracruz deja una bebé muerta; dos de sus hermanitas y la mamá están heridas de gravedad

En sus redes sociales el gobernador Javier May Rodríguez invito a los tabasqueños a acudir el estadio de Béisbol para apoyar a Fátima Bosch

"Vamos a darle todo el apoyo a nuestra paisana, Fátima Bosch, desde el Estadio Centenario 27 de Febrero. Hoy es un día importante para ella y le deseamos el mejor de los éxitos en su participación en Miss Universo 2025", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr