A una hora que inicie la transmisión del certamen desde Tailandia, cientos de tabasqueños comienza a llegar al estadio de Beisbol Parque Centenario 27 de Febrero para apoyar a , Miss Universo México que busca la cuarta corona para el país.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 5:00 de la tarde pero horas antes, los seguidores de Fátima ya hacían filas para tener el mejor lugar dentro del estadio.

Mientras inicia la transmisión, los asistentes disfrutan de actuación de comediantes y grupos musicales, que fueron invitados por el Gobierno del Estado.

En sus redes sociales el gobernador invito a los tabasqueños a acudir el estadio de Béisbol para apoyar a Fátima Bosch

"Vamos a darle todo el apoyo a nuestra paisana, Fátima Bosch, desde el Estadio Centenario 27 de Febrero. Hoy es un día importante para ella y le deseamos el mejor de los éxitos en su participación en Miss Universo 2025", señaló.

