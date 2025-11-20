Más Información
"El sueño (La Cama)" de Frida Kahlo hace historia; se vende en 54.7 mdd y se convierte en la obra más cara realizada por una mujer
Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña
México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta
Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud
A una hora que inicie la transmisión del certamen Miss Universo desde Tailandia, cientos de tabasqueños comienza a llegar al estadio de Beisbol Parque Centenario 27 de Febrero para apoyar a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México que busca la cuarta corona para el país.
Las puertas del estadio se abrieron desde las 5:00 de la tarde pero horas antes, los seguidores de Fátima ya hacían filas para tener el mejor lugar dentro del estadio.
Mientras inicia la transmisión, los asistentes disfrutan de actuación de comediantes y grupos musicales, que fueron invitados por el Gobierno del Estado.
Lee también Explosión de tanque de gas en vivienda de Veracruz deja una bebé muerta; dos de sus hermanitas y la mamá están heridas de gravedad
En sus redes sociales el gobernador Javier May Rodríguez invito a los tabasqueños a acudir el estadio de Béisbol para apoyar a Fátima Bosch
"Vamos a darle todo el apoyo a nuestra paisana, Fátima Bosch, desde el Estadio Centenario 27 de Febrero. Hoy es un día importante para ella y le deseamos el mejor de los éxitos en su participación en Miss Universo 2025", señaló.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]