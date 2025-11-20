Hace dos semanas Fátima Bosch, Miss Universo México, le dio una muestra al mundo del carácter, determinación e inteligencia emocional de una mexicana, al no permitir que la callaran y menospreciaran en uno de los primeros eventos del certamen, esto la puso a la vista de mundo entero y hoy es una de las favoritas para hacerse de la corona de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch Fernández nació el 19 de mayo del 2000, en el municipio de Teapa, Tabasco. Su pasión siempre ha sido la moda, por eso estudió Diseño de Indumentaria y Moda en Universidad Iberoamericana, pero su preparación no paró ahí, porque siguió estudiando en prestigiosas escuelas como la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán (Italia), así como en el Lyndon Institute de Lyndon, Vermont (Estados Unidos).

Su talento como diseñadora de moda la ha llevado a trabajar en proyectos como Corazón Migrante o Ruta Monarca, para los cuales recauda fondos con la venta de prendas que ella diseña; con ese dinero apoya albergues, reforesta, proporcionar alimentos, entre otras cosas; un compromiso que adquirió desde los 14 años, edad a la que se comenzó a involucrar en causas altruistas, las cuales espera seguir impulsando a través de la corona de Miss Universe, si llegara a ganar.

"Como diseñadora, siempre he sentido el compromiso de unirme a causas sociales que nos inspiran y nos unen, porque la moda también puede ser una voz de empatía y cambio", escribió Fátima en su cuenta de Instagram en marzo pasado, cuando anunció la venta de unas sudaderas que llevaban impresas frases de solidaridad con la gente migrante.

Otro de los temas a los que le gusta dar visibilidad e invitar a la reflexión, es el bullying escolar, algo que ella padeció en su niñez por ser una persona neurodivergente con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), además de sufrir dislexia, por lo que su proceso de aprendizaje era distinto al del resto de sus compañeros.

Como toda joven tiene entre sus pasatiempos jugar tenis, la equitación, la fotografía, la pintura y le gusta cantar, también es una modelo consumada y empresaria, ya que tiene su propia marca de ropa, FABOFE.

El camino de Fátima Bosch en los concursos de belleza

Su camino por el mundo de los concursos de belleza comenzó en 2018, cuando participó en el certamen Flor de Oro de la Feria de Tabasco y salió ganadora, un momento que al parecer la marcó, porque comenzó a prepararse en materias como pasarela, oratoria, cultura general e idiomas, de esta forma en 2025 se hizo de dos coronas, Miss Universe Tabasco y Miss Universe México.

Aunque su reinado ha tenido algunos tropiezos, como el momento en que fue coronada como Miss Universe México, las únicas concursantes que la felicitaron fueron Fernanda Puma de Veracruz, Elana Roldan de Tlaxcala, Emire Arellano de Yucatán y Lorena López de Tamaulipas; las demás comenzaron a corear el nombre de Yoana Gutiérrez, miss Jalisco, y tercer lugar del certamen.

"La sororidad verdadera no se dice sólo de dientes para afuera, yo creo que es algo que tenemos que aplicar. Hoy no se vio tristemente en este caso... es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas", declaró Fátima momentos después de ganar la corona mexicana, la cual tuvo el respaldo de exreinas de belleza como Ximena Navarrete y Sofía Aragón.

Miss Universo ha dejado de ser sólo un concurso de belleza, también se busca a una mujer que impacte con su historia y belleza, por eso Fátima Bosch representante de México, impactó al alzar la voz en contra del maltrato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.

También durante la concentración de Miss Universo en Tailandia, se dio un momento de tensión con Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, quien la reprendió por no hacer promoción en sus redes sociales el país anfitrión, y cuando Fátima quiso dar su argumento la quiso callar y la llamó tonta; de inmediato la mexicana exigió respeto y abandonó el lugar acompañada de otras misses, incluyendo a la danesa Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universe.

Su actitud y respuesta hacía esta situación, le ganó el cariño y respeto de sus compañeras de certamen, los fans y la crítica especializada, lo que la posicionó como una de las favoritas para llevarse la corona más codiciada en los concursos de belleza, pero el resultado se verá el día de hoy.

