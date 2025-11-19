La mexicana Fátima Bosch se llevó los aplausos al aparecer en la pasarela luciendo su traje nacional como parte de la competencia preliminar de Miss Universo 2025.

El diseñador del colorido atuendo, Fernando Ortiz explicó el significado de éste, inspirado en Xochiquetzal diosa azteca y tolteca del amor, la belleza, las flores, el placer y las artes.

Combina ciertos elementos mexicas como es el hollín, cuyo simbolismo se refiere al renacimiento. movimiento; la parte de los colibríes reflejan a los guerreros mexicas que murieron en las batallas y que regresan como mensajeros en estas aves.

El diseño está lleno de simbolismo, espiritualidad y un mensaje de amor y luz, así lo dio a conocer Fernando Ortiz en una entrevista con Imagen Televisión.

La mexicana Fátima Bosch desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. FOTO: Lillian SUWANRUMPHA / AFP.

La mexicana Fátima Bosch compite en el certamen de traje típico de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia. FOTO: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT.

Fátima Bosch agradeció el atuendo y compartió en redes un mensaje sobre su participación con este traje nacional mexicano.

"Hoy tuve el honor de llevar al mundo un pedazo del alma de México. Este traje, inspirado en Xochiquetzal la diosa del amor, las flores y la creación, cuenta la historia de nuestra luz, nuestra fuerza y nuestras raíces eternas. Gracias @fer.nando_ortiz por tu creatividad y tu trabajo impecable, sin duda hiciste algo majestuoso que honor poder portarlo", escribió.

Fátima Bosch luce el traje nacional. Foto: Instagram fatimaboschfdz y fernandoortiz.atelier.

Mujeres de 119 llegaron a Tailandia a las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo, cuya 74ª edición se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina en la competencia.

Bajo el lema "El poder del amor", esta edición busca resaltar "la fuerza, compasión e inclusión" de las mujeres alrededor del mundo.

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.

rad