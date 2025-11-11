Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Desde que se presentó en , se ha convertido en una de las participantes más mediáticas, primero por su gran belleza y posteriormente por el enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.

A unos días de la gran final del certamen, la mexicana ya aparece entre las favoritas y mientras el jurado se prepara para elegir a la nueva reina, el público también puede tener voz y voto.

Mediante la categoría "People's Choice", los seguidores del certamen pueden elegir a su candidata favorita y así ayudarla a conseguir una mejor posición en la competencia.

Fátima concursará el 20 de noviembre. Fotos: Jorge Ferraez y Sergio Orozco. INSTAGRAM: @fatimaboschfdz
Así puedes votar en Miss Universo

  • Lo primero a tomar en cuenta es que solo se puede votar a través de la aplicación oficial de Miss Universo, por lo que debes descargarla de la Play Store (para Android) o la App Store (para iOS).
  • Una vez instalada en tu celular, deberás registrar tu correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico, esto con la finalidad de evitar los votos falsos.
  • Después de crear tu cuenta, haz clic en la opción Cast your vote, y se desplegarán las diferentes categorías en las que podrás votar. La más importante es "People Choice".
  • Las 122 candidatas a Miss Universo aparecen por orden alfabético, pero, para encontrar más rápido a Fátima (o tu favorita) puedes escribir su nombre en el buscador.
  • Para poder participar, necesitas ‘obtener’ votos, que se consiguen viendo anuncios en la app o comprándolos. Se pueden adquirir desde tres por 0.99 (alrededor de 18 pesos mexicanos) y hasta mil por 199.99 (663.39 pesos).
  • Una vez que tu compra se refleje, todo lo que tienes que hacer es emitir tu voto, y ya estás participando.

Cabe destacar que la votación estará abierta hasta las 10:00 horas del 19 de noviembre, un día antes de la gran final.

Con esta dinámica, los seguidores de Miss Universo pueden apoyar directamente a su candidata favorita. Y si la tendencia se mantiene, México podría estar muy cerca de volver a llevarse la corona.

