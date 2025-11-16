A simple vista, Miss Universo 2025 parecía una edición más de brillo, glamour y belleza; sin embargo, detrás de los vestidos de ensueños y las coronas, esta edición, lejos de ser perfecta, se ha convertido en la más polémica.

A medida que avanzaba la competencia, los conflictos entre concursantes y organizadores empañaron la imagen de elegancia que se transmite en televisión. Transformado la pasarela en un escenario de escándalo y controversia.

Desde problemas de salud entre las aspirantes hasta cuestionamientos sobre la conducta del personal a cargo, la competencia que debía coronar a la mujer más hermosa del planeta también ha puesto bajo la lupa la seguridad, la transparencia y el trato a sus participantes.

Polémicas de Miss Universo 2025

Acusaciones de violencia del organizador. Hace tan solo unas días, Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia (país anfitrión de este año), fue acusado de insultar y humillar públicamente a la representante mexicana, Fátima Bosch. Todo ocurrió durante un evento previa a la gran final, Nawat llamó "tonta" a la modelo y trató de intimidarla con la seguridad del lugar.

Esta situación provocó que varias concursantes abandonaran la sala en señal de protesta; incluso la actual reina de belleza se pronunció a favor de Bosch y la felicitó por no quedarse callada.

Historial de polémicas previas del organizador. Tras lo ocurrido con Fátima Bosch, la mirada pública se posó sobre Nawat Itsaragrisil, reavivando así el historial de malos comportamientos que arrastraba.

Así salió a relucir el caso de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024, quien acusó al empresario tailandés de ejercer malos tratos y violencia en su contra; así como de provocar un ambiente tóxico a través de fuertes críticas hacia su físico y someterla a dietas extremas.

Críticas hacia Miss Chile y su video viral. Inna Moll (representante de Chile) generó controversia tras publicar un video en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver a la modelo mientras la estaban arreglando y simulando inhalar un polvo (maquillaje), para después aparecer con look impresionante.

La publicación provocó duras críticas, por lo que Moll tuvo que todo se tratba de un "trend" de Tik Tok y ofreció una disculpa pública.

Intoxicación de las concursantes. Por si todo esto no fuera suficiente, en días recientes se dio a conocer los problemas de salud que enfrentaron algunas de las representantes.

Y es que, al menos siete de las concursantes presentaron una intoxicación alimentaria que las llevó a recibir atención médica. Incluso, se reportó que la candidata de Hungría, Kincső Dezsényi, tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Renuncia de Miss Islandia. A pesar de ser una de las favoritas, Helena O’Connor, representante de Islandia, decidió retirarse del concurso por problemas personales y de salud.

El anunció fue hecho por la propia Helena a través de las redes sociales, donde agradeció la experiencia y explicó que se concentraría en su recuperación: "A veces la vida da giros inesperados, y eso está bien. Los últimos días no he estado bien y tuve que ser llevada al hospital en ambulancia", escribió.

