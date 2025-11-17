Más Información

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Comienza la cuenta regresiva para la , el día en que se conocerá a la delegada coronada con el título, en esta 74° edición, por lo que las participantes viajaron a Bangkok, ciudad que se encuentra muy cerca de dónde se llevará a cabo la última ceremonia y , nuestra representante, fue recibida con una grata sorpresa de sus compatriotas y hasta de su .

Este viernes conoceremos a la ganadora del certamen, el cual culminará en Pak Kret, una ciudad que se encuentra en los límites de Bangkok, en donde la delegada mexicana fue recibida por decenas de personas -entre ellas amigos, familia y algunos seguodores- que, al reencontrarse con ella, cantaron "Cielito lindo".

Fátima Bosch llega a Bangkok, a cuatro días de que sea la final de Miss Unvierse 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz
Fátima Bosch llega a Bangkok, a cuatro días de que sea la final de Miss Unvierse 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

El canto fue secundado por el sonido de las matracas y la porra que, efusivamente, entonaban las y los presentes, que con pancartas y regalos se acercaron a Bosch, con quienes se retrataron e intercambiaron algunas palabras.

Lee también:

El momento más emotivo fue cuando Fátima reconoció que, entre la multitud que la esperaba, se encontraba Bernardo, su hermano, quien ha demsotrado expreso apoyo a la joven, sobre todo, luego de los acontecimientos que generaron toda la polémica relacionada con Nawat Itsaragrisil.

En el clip se puede ver al joven político abrazando a su hermana, dándole palabras de aliento, mientras ella lo escucha atenta.

¿Qué sucedió entre Fátima Bosch y el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Istaragrisil?

Fue hace dos semanas (4 de noviembre), cuando se viralizó el video donde Bosch alza la voz y muestra inconformidad ante el trato que recibió de Nawat Itsaragrisil, el , debido a desacuerdos que no la involucraban directamente, sino que el empresario tenia que resolver con la organización mexicana.

Itsaragrisil trató de callar a la joven tabasqueña, cuando esta argumentó que, si no había compartido publicidad sobre Tailandia, como lo hacían las otras jóvenes, era porque no tenía todavía el visto bueno de su organización para hacerlo.

Lee también:

Sin embargo, el directivo no quiso escucharla y mostrándose inflexible y descortés, le pidió que volviera a su asiento, amagando con llamar a seguridad y exhortando a otras participantes a reservarse de cualquier comentario, si es que no querían que se prescindiera de su presencia, durante el evento que estaba llevándose a cabo.

A raíz de la reacción de Fátima, que decidió abandonar la sala y señalar el maltrato que recibió, la joven se convirtió en noticia mundialmente, recibiendo el reconocimiento generalizado pues, pese a la situación, decidió continuar en la contienda, argumentando la relevancia que tenía para ella demostrar a otras mujeres lo importante de no acallar sus voces.

La presión mediática y la reacción en redes orilló a Nawat a disculparse públicamente pero, ninguna de las veces en que lo hizo, se refirió a Fátima de forma directa, sino que expresó que lamentaba si, alguna -o varias- de las delegadas se habían senitdo agraviadas por su actuar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]