El ambiente en Tailandia está lejos de ser tranquilo: entre pasillos llenos de cámaras, delegaciones corriendo de un evento a otro y un público internacional encendido, Miss Universo 2025 entra a su semana decisiva. Y en medio de todo ese torbellino, Fátima Bosch, representante de México, se mantiene como uno de los nombres más mencionados de toda la edición.

Su participación no solo ha brillado en las actividades oficiales, sino también por la polémica que estalló tras su enfrentamiento con el directivo Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta”. Su respuesta —el ya viral “nadie puede cerrar nuestra voz”— desató una ola de apoyo nacional que hoy la posiciona como una de las favoritas del público.

Con la corona cada vez más cerca, esta es toda la información clave para ver la final en vivo, votar por Fátima y seguir cada momento importante del certamen.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

La Fiesta de Coronación de la edición número 74 se celebrará el:

21 de noviembre de 202508:00 horas (tiempo de Tailandia)

Sin embargo, por la diferencia horaria, en México podrá verse un día antes:

Jueves 20 de noviembre19:00 horas (tiempo del centro de México)

La final tendrá lugar en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, el mismo escenario donde la danesa Victoria Theilvig entregará la corona que ganó en 2024 en la Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO Miss Universo 2025 desde México?

Este año, el certamen podrá seguirse completamente en línea y también por televisión abierta:

Streaming gratuito

Canal oficial de YouTube de Miss UniverseDisponible para todo México, sin costo y desde cualquier dispositivo.

Televisión abierta

Ambas opciones permitirán seguir de cerca la actuación de Fátima Bosch, quien busca el tercer título para México, tras Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Laura Pérez, concursante cubana en 'Miss Universe Latina, El Reality', sufrió una caída durante una prueba en vivo. Foto: Captura de video y redes sociales

¿Cómo votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Miss Universo mantiene la categoría People’s Choice, que permite al público apoyar directamente a su candidata favorita.

Pasos para votar:

Costo de los votos

Los votos se pueden obtener viendo anuncios o comprando paquetes dentro de la aplicación:

Fátima Bosch en recientes actividades en Miss Universe 2025. Fotos: Instagram

Actividades previas a la noche final

Antes de la coronación, Miss Universo 2025 mantiene una agenda intensa que también podrá verse en línea:

19 de noviembre

21 de noviembre

22 de noviembre