Más Información

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

El ambiente en Tailandia está lejos de ser tranquilo: entre pasillos llenos de cámaras, delegaciones corriendo de un evento a otro y un público internacional encendido, entra a su semana decisiva. Y en medio de todo ese torbellino, Fátima Bosch, representante de México, se mantiene como uno de los nombres más mencionados de toda la edición.

Su participación no solo ha brillado en las actividades oficiales, sino también por la polémica que estalló tras su enfrentamiento con el directivo Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta”. Su respuesta —el ya viral “nadie puede cerrar nuestra voz”— desató una ola de apoyo nacional que hoy la posiciona como una de las favoritas del público.

Con la corona cada vez más cerca, esta es toda la información clave para ver la final en vivo, votar por Fátima y seguir cada momento importante del certamen.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

La Fiesta de Coronación de la edición número 74 se celebrará el:

21 de noviembre de 202508:00 horas (tiempo de Tailandia)

Sin embargo, por la diferencia horaria, en México podrá verse un día antes:

Jueves 20 de noviembre19:00 horas (tiempo del centro de México)

La final tendrá lugar en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, el mismo escenario donde la danesa Victoria Theilvig entregará la corona que ganó en 2024 en la Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO Miss Universo 2025 desde México?

Este año, el certamen podrá seguirse completamente en línea y también por televisión abierta:

Streaming gratuito

  • Canal oficial de YouTube de Miss UniverseDisponible para todo México, sin costo y desde cualquier dispositivo.

Televisión abierta

Ambas opciones permitirán seguir de cerca la actuación de Fátima Bosch, quien busca el tercer título para México, tras Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Laura Pérez, concursante cubana en 'Miss Universe Latina, El Reality', sufrió una caída durante una prueba en vivo. Foto: Captura de video y redes sociales
Laura Pérez, concursante cubana en 'Miss Universe Latina, El Reality', sufrió una caída durante una prueba en vivo. Foto: Captura de video y redes sociales

¿Cómo votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Miss Universo mantiene la categoría People’s Choice, que permite al público apoyar directamente a su candidata favorita.

Pasos para votar:

Costo de los votos

Los votos se pueden obtener viendo anuncios o comprando paquetes dentro de la aplicación:

Fátima Bosch en recientes actividades en Miss Universe 2025. Fotos: Instagram
Fátima Bosch en recientes actividades en Miss Universe 2025. Fotos: Instagram

Actividades previas a la noche final

Antes de la coronación, mantiene una agenda intensa que también podrá verse en línea:

19 de noviembre

21 de noviembre

22 de noviembre

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]