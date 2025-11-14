Más Información

Faltan pocos días para la gran final de en Tailandia, y las candidatas comienzan a mostrar su preparación y desempeño en las etapas preliminares. Entre ellas, la mexicanay otras representantes latinoamericanas se lucieron en el desfile de traje de baño, destacando por su seguridad y confianza ante los jueces.

Las 122 participantes que compiten por el prestigioso título se dieron cita en la ciudad de Pattaya para disfrutar del clima cálido y la alberca durante el Swimsuit Fashion Show, donde lucieron diversos estilos. Las modelos recorrieron fuentes y la piscina, iniciando con poses, avanzando hacia un espacio con pasto y continuando la pasarela con elegancia.

Miss México

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, eligió un traje de baño de una sola pieza con detalles azules y blancos. Su cabello suelto y ondulado, combinado con un collar rojo intenso y tacones plateados, completó su look. Caminó con porte, mostrando una ligera sonrisa y mirada intensa.

Lee también:

Miss Universe Cuba

Lina Luaces apostó por un bikini guinda que armonizaba con su cabello castaño y tacones dorados. Durante su recorrido, transmitió seguridad y personalidad, sonriendo y mirando a la cámara con confianza.

Miss Argentina

Aldana Masset resaltó con un bikini rosa y su melena suelta, decorada con una flor morada. Aunque tuvo algunos tropezones, continuó el desfile mostrando determinación y elegancia.

Miss Brasil

María Gabriela Lacerda eligió un bikini azul sencillo con tacones marrón. Durante su pasarela, realizó giros sensuales y ocasionalmente tocaba su cabello, mirando seriamente a la cámara mientras movía las caderas con naturalidad.

Lee también:

Miss Colombia

Vanessa Pulgarín lució un bikini verde fosforescente que resaltaba su piel dorada. Sonreía en algunos momentos y lanzaba miradas sexys a la cámara, mientras su cabello suelto en ondas completaba su estilo.

Este desfile fue la primera de cuatro fases previas a la final de Miss Universe, que se celebrará el jueves 20 de noviembre. En esta etapa se califica la presencia, la seguridad en escena y la condición física. Posteriormente se realizarán las entrevistas privadas con el jurado, la competencia preliminar de trajes nacionales, el ensayo general y, finalmente, la gran final.

*Con información de Sughey Baños.

